Panasonic envoie à Tesla des échantillons de nouvelles batteries de VE avant l'augmentation de la production.

Panasonic a déclaré que la production de masse de la nouvelle batterie devrait commencer au cours de son nouvel exercice financier, à partir de mars prochain, dans son usine de Wakayama au Japon, avant que la production ne soit déplacée en Amérique du Nord.

"Une ligne pilote, créée pour la première fois au Japon, a permis de démarrer la production de prototypes à grande échelle en mai", a déclaré Kazuo Tadanobu, PDG de l'activité énergie de Panasonic qui fabrique des batteries automobiles et industrielles, lors de la première journée de l'événement annuel des investisseurs de la société.

Ses remarques lors de la présentation étaient l'indication la plus claire que Panasonic ait donnée jusqu'à présent qu'il construira une nouvelle usine aux États-Unis pour alimenter les plans d'expansion des VE de Tesla. Le conglomérat japonais étudie des sites d'usine potentiels au Kansas et en Oklahoma qui approvisionneraient l'usine Tesla au Texas, ont déclaré deux personnes ayant connaissance du projet.

La société japonaise possède déjà une usine dans le Nevada qui fournit des batteries plus petites à Tesla. La capacité de production y a récemment été portée à 39 gigawattheures (GWh).

Tesla Inc est actuellement le seul client de Panasonic pour les nouvelles cellules, qui sont environ cinq fois plus grandes que celles que la société fournit actuellement. Elles devraient aider Tesla à réduire ses coûts de production et à améliorer l'autonomie de ses véhicules.

Panasonic prévoit que les ventes d'unités d'énergie, qui représentent actuellement une petite partie du revenu global, augmenteront de 10 % au cours de l'exercice 2023. Elle s'attend toutefois à ce que le bénéfice d'exploitation se contracte de plus d'un cinquième, car elle réinjecte de l'argent dans l'activité en expansion et doit faire face à la hausse des coûts des matériaux.

Le PDG de Panasonic, Yuki Kusumi, a averti en avril que la hausse des prix des métaux, notamment du nickel et du cuivre, accélérée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avait un impact "important" et qu'il répercuterait une partie de ces coûts sur ses clients.

La société a déclaré le mois dernier qu'elle ne prévoyait aucune croissance des bénéfices pour cet exercice.

Dans les présentations faites aux investisseurs par d'autres unités commerciales, les cadres de son activité automobile, qui fabrique des capteurs, des consoles de voiture et d'autres pièces automobiles, ont déclaré qu'ils s'attendaient à une reprise de la production automobile mondiale au cours de cet exercice.

Ils ont également prédit qu'une pénurie de semi-conducteurs causée par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées au COVID-19 persisterait.

"Nous allons gérer nos affaires en tenant compte des risques de fluctuations sur la production de véhicules", a déclaré Masashi Nagayasu, PDG de Panasonic Automotive.

Panasonic, qui tire environ 14 % de ses revenus totaux de l'unité automobile, s'attend à ce que les ventes de l'activité automobile augmentent de 19 % au cours de l'année jusqu'en mars 2023.