Pandémie, guerre et prix "fous" menacent le pivot sud-africain du charbon

Mais juste au moment où ses projets de passer aux énergies renouvelables pour aider à stimuler l'économie la plus industrialisée d'Afrique prenaient de l'ampleur, l'augmentation des coûts liés à la pandémie et à la guerre en Ukraine menacent de retarder encore les choses.

Après un hiatus de six ans, le pays a organisé en 2021 un appel d'offres pour des sociétés chargées d'exploiter des projets éoliens et solaires, attirant des offres agressives de plus de 100 sociétés spécialisées dans les énergies renouvelables, désireuses de pallier les insuffisances du producteur d'électricité public Eskom.

Les lauréats sont EDF, Scatec, Engie et Mainstream Renewable Power. Ils font partie des neuf entreprises qui s'engagent à fournir près de 4 600 mégawatts (MW) d'électricité au cours des deux prochaines années, ce qui contribuerait à résoudre les problèmes d'Eskom.

Eskom a déclaré la semaine dernière que la maintenance et les pannes avaient mis hors service près de 45 % de sa capacité totale de 46 000 MW. Elle affirme avoir besoin de 6 000 MW de capacité de production supplémentaire.

Outre le manque de fiabilité des centrales au charbon vieillissantes d'Eskom, l'Afrique du Sud est également sous pression pour mettre fin à sa dépendance au charbon hautement polluant, car elle est le 12e plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde.

Lors des négociations climatiques de l'ONU l'année dernière, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Union européenne et les États-Unis ont promis 8,5 milliards de dollars pour aider l'Afrique du Sud à effectuer une transition plus rapide vers le charbon.

Le problème pour les entreprises qui ont vu une opportunité dans les besoins énergétiques de l'Afrique du Sud est qu'elles ont accepté de fournir de l'énergie à des tarifs si bas qu'elles ont une chance minime de faire des bénéfices dans les conditions actuelles.

Le tarif moyen du cycle de l'année dernière était de 0,429 rand par kilowattheure (kWh) pour une centrale solaire, soit à peine un dixième du niveau tarifaire d'il y a dix ans. L'énergie éolienne était à un quart de son niveau de 2011, à 0,495 rand par kWh.

Les tarifs du cycle "power-on-demand" de l'année dernière, visant spécifiquement à fournir de l'électricité pour combler les déficits d'approvisionnement d'Eskom, étaient 34 % inférieurs à ceux du cycle précédent en 2015.

Après quatre cycles réguliers, ainsi que des appels d'offres "power-on-demand", le processus a été mis en sommeil en 2015 après que le gouvernement de l'ancien président Jacob Zuma ait mis fin à l'approvisionnement en énergies renouvelables.

Pour un graphique interactif, visitez https://tmsnrt.rs/3v2xG5l

FOU, MÊME À L'ÉPOQUE

"Les prix proposés dans la cinquième fenêtre d'appel d'offres étaient absolument fous, même au moment de l'appel d'offres", a déclaré Manie De Waal, co-PDG d'Energy Partners Group, une entreprise de construction de centrales solaires, à propos du cinquième appel d'offres régulier de l'année dernière.

Depuis, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, premier exportateur mondial de gaz et deuxième fournisseur de pétrole brut, a fait grimper les coûts énergétiques et l'inflation à des sommets pluriannuels.

En outre, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées à la pandémie ont également fait augmenter les coûts, comme ceux du transport maritime, et l'affaiblissement de la monnaie locale, le rand, a rendu plus onéreuses les importations de turbines et de modules solaires.

Dans le monde entier, la guerre, que Moscou qualifie d'"opération militaire spéciale", a renforcé l'attrait de l'énergie renouvelable en tant que source d'énergie domestique et de lutte contre une crise climatique de plus en plus urgente.

La flambée des coûts a cependant laissé de nombreux gouvernements en difficulté pour encourager les investissements à court terme dans l'énergie verte et le problème est extrême en Afrique du Sud en raison des tarifs très bas qui ont été convenus.

"Les modèles financiers gagnants n'étaient probablement pas très gras", a déclaré Kai Howie, président du groupe de travail sur la politique et les marchés de la South Africa Wind Energy Association.

Selon la South African Photo Voltaic Industry Association, les dépenses d'investissement et l'inflation des composants ont augmenté jusqu'à 40 % pour les projets solaires depuis que les entreprises ont verrouillé les tarifs en août dernier.

Un banquier travaillant sur plusieurs des projets énergétiques a déclaré qu'il s'agissait d'une tempête parfaite. Il a demandé à ne pas être nommé car il n'est pas autorisé à parler à la presse.

Lui et un dirigeant d'une société d'énergie renouvelable ont déclaré que le changement des conditions économiques mondiales signifiait que la plupart de ces projets auront du mal à atteindre la clôture financière, un processus de collecte de fonds après lequel la construction peut commencer.

"Soit le gouvernement résout les problèmes avec une solution qui convient à tous, soit atteindre le bouclage financier sera un défi important", a déclaré à Reuters le cadre, qui a demandé à ne pas être nommé.

Les entreprises sélectionnées l'année dernière doivent atteindre la clôture financière au cours du troisième trimestre de cette année.

Scatec a atteint la clôture financière le 19 juillet pour trois projets dans le cadre du cycle à la demande, mais a refusé de commenter le statut de ses autres projets.

Mainstream Renewable Power a déclaré que son consortium travaillait avec le gouvernement pour respecter les délais fixés. Les autres entreprises n'ont pas fait de commentaires.

Tshifhiwa Bernard Magoro, chef du Bureau des producteurs d'énergie indépendants (IPP), l'organisme gouvernemental chargé de superviser les projets, a déclaré à Reuters qu'il s'engageait auprès des entreprises.

"Je dois souligner que nous avons besoin d'électricité", a-t-il déclaré. "Nous faisons tout ce que nous pouvons dans le cadre de la loi pour les aider à atteindre la clôture financière".

Le dirigeant d'entreprise a indiqué deux options : un ajustement des tarifs - ce qu'il a jugé peu probable - ou une flexibilité sur les délais de clôture financière dans l'espoir que les coûts diminuent.

"Sinon, c'est intenable", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il s'attendait à ce que les problèmes de l'économie mondiale et de la chaîne d'approvisionnement s'atténuent à court terme.

D'autres experts du secteur sont moins optimistes.

Shashi Barla, directeur de la société de conseil en énergies renouvelables Brinckmann, basée au Danemark, a déclaré que les principaux fabricants d'équipements ont augmenté les prix des turbines éoliennes d'environ 20 % et continuent à enregistrer des pertes.

"Ces prix élevés prévaudront pendant au moins 12 à 18 mois", a-t-il déclaré.

Magoro, du Bureau IPP du gouvernement, a déclaré qu'il était prêt à travailler avec les entreprises, mais qu'il n'y avait pas de dispositions pour des révisions tarifaires afin de compenser les facteurs macroéconomiques auxquels elles sont confrontées.

"Ils comprennent la RFP (demande de proposition). Elles ont étudié ces documents. Ils connaissent donc la répartition des risques", a-t-il déclaré.

(1 $ = 17,2601 rands