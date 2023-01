Panetta de la BCE revient sur son engagement à augmenter les taux en mars : Handelsblatt

La BCE s'est pratiquement engagée à augmenter son taux directeur d'un demi-point de pourcentage la semaine prochaine pour le porter à 2,5 %, mais les responsables politiques expriment des préférences différentes pour le mois de mars, ce qui suggère que le débat est largement ouvert, malgré une orientation en faveur d'un resserrement significatif de la politique à un "rythme régulier".

Certains, dont les chefs des banques centrales néerlandaise et slovaque, ont spécifiquement appelé à une augmentation de 50 points de base en mars, tandis que d'autres, dont les gouverneurs des banques centrales grecque et italienne, ont appelé à une prudence accrue et à des mouvements graduels.

"Il y a trop d'incertitude dans l'économie pour s'engager sans condition dans une voie politique spécifique", a déclaré M. Panetta dans une interview publiée mardi par le journal allemand Handelsblatt. "Au-delà de février, toute orientation inconditionnelle - c'est-à-dire une orientation sans rapport avec les perspectives économiques - s'écarterait de notre approche fondée sur les données."

M. Panetta a déclaré que les responsables politiques doivent fonder leur décision éventuelle sur l'évolution de l'inflation, des salaires, des prix de l'énergie, des développements de la guerre en Ukraine et des performances de l'économie mondiale.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a répété à maintes reprises que les taux d'intérêt devaient augmenter de manière significative à un rythme régulier, et ses indications sont toujours en faveur d'une hausse des taux de 50 points de base en février et éventuellement en mars.

L'inflation de la zone euro a baissé à 9,2 % en décembre, contre 10,6 % en octobre, et une baisse des prix de l'énergie suscite un certain optimisme, les données récentes suggérant que la BCE peut lutter contre les effets inflationnistes de second tour.

"Nous avons eu quelques bonnes nouvelles sur le front de l'inflation, car il est probable que les chocs d'offre qui ont frappé l'économie ces derniers mois commencent à s'inverser", a déclaré M. Panetta dans l'interview. "Nous pouvons nous permettre d'être anxieusement optimistes, mais nous devons être prudents et rester vigilants.

"L'inflation est encore trop élevée, mais les développements récents suggèrent que nous pouvons repousser les risques d'effets de second tour et faire baisser l'inflation en continuant à ajuster nos taux directeurs d'une manière bien calibrée et non mécanique."