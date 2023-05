Des sirènes d'alerte aérienne et des alertes par téléphone portable appelant à de rares évacuations ont secoué les habitants de la capitale sud-coréenne, Séoul, tôt mercredi, après que la Corée du Nord a lancé ce qu'elle a déclaré être un satellite.

La Corée du Nord a lancé la fusée en direction du Sud, selon l'armée sud-coréenne, ce qui a déclenché des alertes d'urgence et des avertissements d'évacuation dans certaines parties de la Corée du Sud et du Japon.

"J'étais tellement paniquée. Les lignes 911 étaient occupées et l'internet était lent", a déclaré Lee Juyeon, 33 ans, une habitante de cette ville très peuplée de 9 millions d'habitants, mère d'un enfant de neuf mois. "Sans savoir ce qui se passait réellement, j'étais sur le point de me rendre dans un sous-sol en portant mon bébé dans une écharpe de portage.

Les sirènes ont commencé à Séoul à 6h32 (2132 GMT mardi) lorsque la ville a émis une "alerte présidentielle" demandant aux citoyens de se préparer à une éventuelle évacuation.

Quelques minutes plus tard, une deuxième alerte mobile a été émise, appelant à une véritable évacuation, qui est restée en place pendant au moins 10 minutes jusqu'à ce que la ville déclare qu'il s'agissait d'une fausse alerte émise par erreur.

Mme Lee n'a pas évacué après avoir vu à la télévision un gros titre indiquant qu'il s'agissait d'un véhicule spatial nord-coréen volant plus au sud, mais elle a montré des photos de ses amis en train de faire leurs bagages, se préparant à partir.

Si les habitants de Séoul sont habitués à vivre dans l'ombre des menaces de leur voisin doté de l'arme nucléaire, une certaine complaisance s'est installée chez de nombreux habitants de la ville quant aux risques et à la manière de réagir.

Les deux pays sont toujours techniquement en guerre, sept décennies après l'armistice de la guerre de Corée.

Les mots "alertes" et "évacuation" étaient les sujets les plus populaires sur Twitter en Corée du Sud mercredi matin, avec des tweets confus cherchant à comprendre ce qui se passait ou à trouver des zones d'évacuation.

"Hey guys, given Twitter is still working, I guess it is not a war", a déclaré un utilisateur utilisant le pseudonyme @Kimisnim__.