Pannes de courant au Venezuela: Maduro change son ministre de l'Energie

CARACAS, 2 avril (Reuters) - Le président vénézuélien Nicolas Maduro a remplacé lundi son ministre de l'Energie électrique, Luis Motta, à la suite d'une série de coupures de courant qui ont privé des millions de Vénézuéliens d'électricité.

Dans une allocution à la télévision, il a annoncé qu'Igor Gavidia, un ingénieur en électricité âgé de 65 ans, occuperait le poste.

Cette nomination intervient alors que Maduro a annoncé dimanche un plan sur 30 jours de "gestion des charges pour équilibrer le processus de production et de transmission avec la consommation", qui a été interprété sur les réseaux sociaux comme étant un plan de rationnement.

"Certains changements sont nécessaires pour renforcer, assumer et développer la nouvelle phase de ce plan", a-t-il déclaré.

Certaines régions du pays ont été privées d'électricité pendant près d'une semaine début mars. Le courant a été rétabli avant qu'une autre coupure ne prive à nouveau le pays d'électricité pendant plusieurs jours.

Cette nouvelle panne survenue le 25 mars est venue s'ajouter aux pénuries d'eau, de nourriture et de médicaments ainsi qu'à la crise politique que traverse le pays.

Des manifestations ont eu lieu ce week-end dans plusieurs régions du Venezuela pour protester contre les pannes d'électricité à répétition qu'a connues le pays ces dernières semaines.

Le chef de l'opposition Juan Guaido, qui s'est autoproclamé en janvier président par intérim, a déclaré qu'il était "très clair que ce régime n'avait pas de solution à la crise".

"Chaque fois que l'électricité est coupée, que nous n'avons pas d'eau ou de gaz, devinez ce que nous allons faire?" a-t-il déclaré plus tôt ce lundi. "Nous allons manifester, nous allons réclamer des choses, nous allons descendre dans les rues du Venezuela car c'est notre droit."

Maduro accuse Guaido, reconnu par les Etats-Unis et une cinquantaine d'autres Etats comme le chef de l'Etat légitime, de mener un coup d'Etat. (Shaylim Valderrama et Vivian Sequera, avec Brian Ellsworth, Angus Berwick et Luc Cohen; Arthur Connan pour le service français)