Panorama des actions asiatiques, le dollar retrouve son équilibre alors que les traders évaluent les perspectives de la Fed.

Les attentes renouvelées que la Fed continue de relever ses taux ont accru les inquiétudes concernant les perspectives économiques. La courbe de rendement du Trésor américain est restée profondément inversée dans les échanges à Tokyo, ce qui suggère que les investisseurs se préparent à une récession.

La rhétorique des responsables de la Fed est restée hawkish cette semaine, alors qu'ils ont cherché à freiner l'optimisme récent du marché selon lequel un pivot dans la campagne de hausse des taux de la banque centrale pourrait être proche suite à des données plus fraîches sur les prix à la consommation et à la production.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré mercredi qu'il y a encore du chemin à parcourir sur les taux, tandis que la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré à CNBC que la pause des hausses de taux ne fait pas encore partie des discussions.

Le dollar américain est resté largement stable par rapport à un panier de devises majeures, retrouvant ses marques après avoir glissé vers un creux de trois mois en début de semaine. Le soutien aux valeurs refuges qu'il avait obtenu tôt mercredi à la suite d'une explosion meurtrière en Pologne s'est estompé, l'OTAN affirmant désormais que le missile était un tir perdu des défenses aériennes de l'Ukraine et non une frappe russe.

"Les intervenants de la Fed ont clairement indiqué qu'une pause n'est pas imminente", a écrit Ted Nugent, économiste spécialiste des marchés à la National Australia Bank, dans une note au client.

"Tout comme les chiffres sur les dépenses résilientes, (cela) a donné peu de réconfort à ceux qui cherchent un pivot imminent", ce qui a entraîné "un ton plus prudent sur les marchés", a-t-il dit.

Le Nikkei japonais a peu changé, récupérant des pertes précoces inspirées par Wall street, tandis que l'indice plus large Topix était en hausse de 0,4 %.

En revanche, le Hang Seng de Hong Kong a chuté de 1,35 %, les valeurs technologiques plongeant de 2,91 %.

Les actions de la Chine continentale ont également reculé, les valeurs vedettes chutant de 0,57 %.

L'indice de référence australien a gagné 0,19 %. Le Kospi de la Corée du Sud a baissé de 0,58 %.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a glissé de 0,77 %.

Les contrats à terme sur les actions e-mini américaines ont toutefois indiqué un rebond de 0,3 % à la réouverture après le recul de 0,8 % du S&P 500 pendant la nuit.

Les rendements du Trésor américain à 10 ans sont restés proches de leur plus bas niveau en six semaines, à 3,671 %, atteint dans la nuit à Tokyo, tandis que le rendement à deux ans a continué à se consolider près de son plus bas niveau depuis le 28 octobre, à environ 4,38 %.

Le Dollar Index - qui mesure la monnaie contre six contreparties majeures - a ajouté 0,07% à 106,34, se stabilisant après sa chute à un niveau aussi bas que 105,30 mardi après la publication des chiffres de l'inflation des prix à la production.

Les marchés monétaires donnent actuellement 93% de chances que la Fed ralentisse à une hausse de taux d'un demi-point le 14 décembre, avec seulement 7% de probabilité d'une autre augmentation de 75 points de base. Cependant, les traders considèrent toujours que le taux final sera proche de 5 % d'ici l'été prochain, alors que le taux directeur de la devise est de 3,75 à 4 %.

L'or a légèrement baissé à 1 772,62 $ l'once après que la demande de valeur refuge ait diminué.

Le pétrole brut a continué à baisser en Asie après s'être installé plus d'un dollar plus bas pendant la nuit après que les expéditions de pétrole russe via l'oléoduc Druzhba vers la Hongrie aient redémarré et que l'augmentation des cas de COVID-19 en Chine ait pesé sur le sentiment. [O/R]

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont baissé de 62 cents, soit 0,7%, à 92,24 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) ont baissé de 65 cents, soit 0,8%, à 84,94 $ le baril.