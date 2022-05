Panorama des actions mondiales sur fond de craintes pour la croissance et de resserrement des banques centrales

Les actions mondiales étaient mitigées jeudi en raison des préoccupations persistantes concernant le ralentissement de la croissance économique et après que les dernières minutes de la Réserve fédérale américaine aient confirmé son intention de resserrer rapidement sa politique monétaire.

Alors que Wall Bourse s'est redressée après la publication du procès-verbal, qui a montré qu'une majorité de responsables politiques étaient favorables à une hausse des taux de 50 points de base en juin et juillet et que l'économie était unanimement considérée comme forte, l'ambiance en Europe et en Asie était plus modérée.

L'indice de référence paneuropéen des actions STOXX 600 a augmenté de 0,2 % dans les échanges matinaux, tandis que l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,3 %.

L'indice de référence du MSCI pour les actions mondiales a donc peu changé, autour de 630 points à 8 h 34 GMT. L'indice a quitté le plancher de novembre 2020 atteint plus tôt ce mois-ci, mais il a encore perdu plus de 16 % depuis le début de l'année 2022.

"Il est très difficile pour les investisseurs de naviguer sur ce marché en ce moment avec une inflation élevée, une croissance ralentie, des taux d'intérêt en hausse et des inquiétudes sur la situation difficile de la Chine (COVID-19), mais aussi la stagflation se profile comme un problème potentiel en même temps", a déclaré Ryan Felsman, économiste principal chez le gestionnaire de fonds CommSec.

Tous les participants à la réunion de la Fed des 3 et 4 mai étaient favorables à une hausse des taux d'un demi-point de pourcentage, la première de cette ampleur depuis plus de 20 ans, et "la plupart des participants" ont estimé que d'autres hausses de cette ampleur seraient "probablement appropriées" lors des réunions de politique générale de la Fed en juin et juillet, selon le procès-verbal de la réunion.

Alors que certains investisseurs craignent que des hausses de taux d'intérêt trop agressives de la part de la Fed ne fassent basculer l'économie dans la récession, le procès-verbal de mercredi semble suggérer que la Fed fera une pause dans son mouvement de resserrement pour évaluer l'impact sur la croissance.

"Les minutes sont cohérentes avec un éventail d'options politiques par la suite, mais un rythme plus lent de resserrement semble être la voie la plus probable", a écrit Paul Donovan, économiste en chef chez UBS Global Wealth Management.

Les contrats à terme e-mini du S&P 500 ont baissé de 0,1% et les e-minis du Nasdaq ont baissé après un rallye mercredi qui a vu le S&P 500 gagner près de 1% et le Nasdaq augmenter de 1,5%.

Dans l'immédiat, l'attention se porte sur la publication jeudi par le département du commerce de son deuxième rapport sur le PIB du premier trimestre, dont les analystes s'attendent à ce qu'il montre une contraction légèrement plus faible que la baisse trimestrielle annualisée de 1,4 % initialement annoncée.

En Asie, les blue-chips chinois ont inversé leurs pertes antérieures pour augmenter de 0,3 % après avoir lutté pour trouver une direction pendant la majeure partie de la session, les investisseurs s'inquiétant des signes de ralentissement mais se réconfortant des commentaires du Premier ministre Li Keqiang sur la stabilisation de l'économie en difficulté.

La banque centrale de Corée du Sud a relevé ses taux d'intérêt pour une deuxième réunion consécutive, alors qu'elle est aux prises avec une inflation des prix à la consommation au plus haut depuis 13 ans.

Sur les marchés des changes, le dollar s'est maintenu au-dessus de son plus bas niveau sur un mois. Le Dollar Index, qui suit le billet vert par rapport à un panier de devises majeures, est resté stable à 102,06.

Les rendements du Trésor américain se sont détendus. Le rendement à 10 ans a baissé de 3 points de base (pb) à 2,716 % et le rendement à deux ans, sensible à la politique monétaire, a également baissé de 3 pb.

Le pétrole brut a prolongé un rallye prudent sur des signes d'une offre restreinte, le Brent ayant augmenté de 0,6 % à 114,03 $ le baril et le brut américain de 0,7 % à 111,11 $.

L'or au comptant était en baisse de 0,3 % à 1 847,3 $ l'once.