Par temps de crise, ne faites rien, exhorte Nalo

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les marchés actions subissent une chute historique depuis trois semaines. Face à cette situation exceptionnelle, il ne faut pas perdre le nord, assure Albert d'Anthoüard, directeur de la clientèle privée chez Nalo. L'actuelle panique des marchés n'est ni la première, ni la dernière, observe-t-il. Les hausses progressives et les corrections rapides sont inhérentes à l'univers des actions. Malgré ces soubresauts, les marchés boursiers suivent à long terme une tendance nettement haussière, surtout lorsque l'on y ajoute la performance des dividendes versés chaque année par les entreprises.Pour cette raison explique Albert d'Anthoüard, si l'on prend le marché comme un problème mathématique, on comprend que le mieux à faire est de rester investi en permanence pour profiter de la hausse des indices boursiers qui se construit au fil des années. En adoptant cette vision, on parvient à faire fi des vagues haussières et baissières provoquées par l'actualité. Il suffit de se laisser " porter par le courant " sans s'inquiéter des remous.L'actuelle baisse des marchés ne fait pas exception à la règle. Ce mouvement n'est pas tant dû au virus lui-même qu'aux incertitudes économiques provoquées par les décisions de confinement et de quarantaine, rappelle le professionnel.L'impact de ces politiques devrait pourtant être bref sur l'économie mondiale, puisque celles-ci sont déjà parvenues à endiguer l'épidémie en Chine. Ce serait donc un non-sens de remettre en cause maintenant une stratégie d'investissement rodée et intelligente, pensée pour le long terme, assure Albert d'Anthoüard.