Paref Gestion annonce l’acquisition de trois appartements en nue-propriété à Paris (75) et Courbevoie (92), pour le compte de la SCPI Pierre 48, spécialisée dans les logements résidentiels décotés. Les actifs, d’une superficie totale de 304 mètres carrés ont été acquis pour un montant proche de 2 millions d’euros HD (hors droits) et affichent une décote d’environ 30 %." Idéalement situés près de la place des Vosges (75011), au cœur du quartier de Grenelle (75015) et à proximité immédiate de la Défense (92), ces appartements lumineux de haut standing bénéficient d'un accès direct aux transports en commun et à toutes commodités ", explique Paref Gestion.Avec ces nouveaux investissements, la SCPI Pierre 48 renforce son patrimoine dans l'immobilier résidentiel parisien et poursuit sa stratégie d'acquisition d'appartements en nue-propriété, avec à l'échéance de la convention de démembrement, une décote permettant de générer une plus-value.La croissance de la valeur du patrimoine de la SCPI Pierre 48 se traduit, d'ailleurs, par une nouvelle augmentation du prix de souscription de 14 euros par part.