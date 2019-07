Paris 2020-Villani engrange un nouveau ralliement face à Griveaux

(Actualisé avec tribune en faveur de Benjamin Griveaux, § 6)

PARIS, 6 juillet (Reuters) - Le député Cédric Villani, principal concurrent de Benjamin Griveaux au sein de La République en marche (LaRem) en vue des élections municipales de 2020 à Paris, a reçu samedi un nouveau soutien, celui d'Anne Lebreton, qui renonce à briguer l'investiture du parti présidentiel.

Après Mounir Mahjoubi, l'adjointe au maire du IVe arrondissement est la deuxième candidate, en moins d'une semaine, à se désister au profit du mathématicien, arrivé en politique il y a deux ans.

"Malgré mon très fort désir de porter une candidature féminine à la commission d'investiture de LREM, je souhaite aujourd'hui apporter tout mon soutien à celui dont je pense qu'il fera un maire exceptionnel pour Paris", écrit-elle dans une tribune publiée sur le site du Journal du dimanche.

Anne Lebreton vante la "personnalité atypique" du député de l'Essonne, son "énergie qui déplace les montagnes", sa "bienveillance qui sait réunir au-delà de tous les camps" de même que sa "capacité de s'adresser à tous les Parisiens".

Son ralliement n'est pas totalement une surprise dans la mesure où elle avait assisté jeudi à un meeting de Cédric Villani.

L'équipe de Benjamin Griveaux, qui veut à tout prix éviter de paraître isolée face à ses concurrents coalisés, a répliqué en publiant une autre tribune, également dans le JDD, signée par 34 élus parisiens. "C'est lui aussi qui saura rassembler large", estiment ces soutiens de l'ex-porte-parole du gouvernement.

Quatre "marcheurs" sont encore sur les rangs - Cédric Villani, Benjamin Griveaux, Hugues Renson et Antonio Duarte - mais la campagne a pris, dans la dernière ligne droite, des allures de duel entre les deux premiers, capables l'un comme l'autre de devancer au premier tour la socialiste Anne Hidalgo, l'an prochain, si on en juge par les sondages.

Le candidat officiel doit être désigné par la Commission nationale d'investiture de LaRem au lendemain de grands oraux convoqués le 9 juillet.

Les concurrents de Benjamin Griveaux se plaignent de la procédure, à leurs yeux trop opaque et trop précipitée, qui favoriserait l'ancien secrétaire d'Etat, le plus connu du lot et le plus proche d'Emmanuel Macron.

Dans l'entourage du chef de l'Etat, on salue "l'émulation" entre candidats, en se gardant de prendre position en faveur de l'un d'entre eux. (Simon Carraud avec Elizabeth Pineau, édité par Eric Faye)