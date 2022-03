Paris, Berlin et Varsovie reconnaissent les aspirations européennes de l'Ukraine

PARIS, 1er mars (Reuters) - La France, l'Allemagne et la Pologne ont déclaré mercredi qu'elles reconnaissaient les aspirations européennes de l'Ukraine et son choix de l'Europe, ajoutant réaffirmer leur détermination à renforcer l'association politique et l'intégration économique du pays avec l'Union européenne.

Dans un communiqué commun publié par le Quai d'Orsay, les trois pays du Triangle de Weimar ont exprimé aussi leur soutien à la politique de la porte ouverte de l'Otan et la coopération politique et pratique de l'Alliance avec l'Ukraine en matière de défense. (Rédigé par Jean Terzian, édité par Matthieu Protard)