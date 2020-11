Paris/Manifestation-La police tire des gaz lacrymogènes

PARIS, 28 novembre (Reuters) - La police a tiré des gaz lacrymogènes samedi lors d'une manifestation contre les violences policières et pour la défense des libertés après que des manifestants masqués ont lancé des feux d'artifice sur les forces de l'ordre, installé des barricades et jeté des pierres.

Plusieurs dizaines de milliers de personnes défilent samedi en France contre un article controversé de la proposition de loi "sécurité globale", et plus largement contre les violences policières après deux affaires récentes où l'attitude des forces de l'ordre suscite une grande polémique. (Tangi Salaun, avec Geert de Clercq et pour la version française Gilles Guillaume)