Paris-Pas de port du masque obligatoire en vélo-Préfecture

PARIS, 28 août (Reuters) - La préfecture de police de Paris a précisé vendredi que l'obligation de porter un masque à l'extérieur, qui s'applique depuis 8h00 à Paris et dans trois départements limitrophes, ne s'appliquait pas aux personnes faisant de la course à pied et en vélo.

"S'agissant des personnes exerçant une activité physique au titre de la course à pied ou du vélo, le port du masque ne sera pas exigé", écrit la préfecture de police dans un communiqué.

Les enfants de moins de 11 ans ne sont pas tenus non plus de porter le masque dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. (Jean-Michel Bélot)