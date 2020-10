Bourse de Paris : Paris accentue son repli

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris continuait de perdre du terrain mardi à mi-séance (-0,68%) se réajustant pour prendre en compte la détérioration de la situation sanitaire.

A 12H02, l'indice CAC 40 reculait de 32,72 points à 4783,40 points. La veille, il avait glissé de 1,90%.

La cote Parisienne est à la traîne parmi les grandes places européennes. Francfort cédait 0,36%, au lendemain d'une chute de plus de 3%, et Londres remontait légèrement (+0,10%), porté par des résultats d'entreprises.

Aux Etats-Unis, les contrats à terme montraient la tentative d'un léger rebond, celui du Dow Jones avançant de 0,31% après une baisse de plus de 2% lundi.

La cote Parisienne a perdu jusqu'à plus de 1% avant de remonter en fin de matinée. "Les investisseurs continuent d'évaluer l'impact possible de restrictions de plus en plus nombreuses sur les économies", estime Pierre Veyret, analyste technique d'ActivTrades.

En France, un conseil de défense a commencé dans la matinée pour évoquer la réponse à la propagation toujours plus rapide du Covid-19 dans le pays.

"Il faut s'attendre à des décisions difficiles", a prévenu mardi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, en écho aux propos alarmants tenus par plusieurs médecins ces derniers jours.

Les investisseurs ne sont guère d'humeur à prendre des risques avant le scrutin présidentiel américain et sans accord pour un plan de relance économique au Congrès, mentionne aussi M. Veyret.

Les résultats soutiennent les indices

CAPGEMINI RASSURE APRÈS SAP

Les marchés ont salué les résultats de Capgemini, avec un chiffre d'affaires en hausse de plus de 15%. Le titre grimpait de 3,64% à 102,80 euros, largement en tête de l'indice Parisien.

Dans son sillage, Atos prenait 0,76% à 63,58 points. Toutefois, Capgemini était encore en baisse de 2,88% sur la semaine, après sa forte chute d'hier qui a touché toute la tech européenne.

Le géant allemand des logiciels SAP a inquiété les investisseurs lundi, et ne rebondissait que de 2,75% à 100,18 euros mardi après avoir chuté de 22% la veille.

Le secteur technologique dans son ensemble est sous tension à l'approche des résultats des mastodontes américains, comme Microsoft dans la soirée.

LES BANQUES RETROUVENT LE SOURIRE

La banque HSBC a publié des chiffres moins mauvais que craint, avec une chute de son bénéfice net de 54,3% sur un an au troisième trimestre. A Londres, le titre gagnait 6,95% à 342 pence.

En Espagne, Banco Santander a renoué avec les bénéfices sur la même période, après une perte de 11 milliards au trimestre précédent, et bondissait de 4,09% à 1,79 euros.

fs/jvi/rhl