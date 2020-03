Bourse de Paris : Paris accroît ses gains avant la fermeture

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris accélérait la cadence mardi (+6,91%) un peu avant la fermeture des marchés, à la faveur du plan de relance annoncé la veille par la Réserve fédérale américaine (Fed) et de nouvelles plus optimistes sur le front sanitaire.

A 16H56 (15H56 GMT), l'indice CAC 40 prenait 270,32 points à 4.184,63 points. La veille, il avait fini en baisse de 3,32%.

Les autres places européennes étaient aussi galvanisées, à l'image de Francfort (+8,71%) ou Londres (+6,76%).

"Les marchés européens rebondissent fortement, saluant le programme d'achat d'actifs élargi et sans limite annoncé par la Fed hier, destiné à limiter l'impact de la crise sanitaire sur l'économie", souligne dans une note Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance.

La Banque centrale américaine a annoncé lundi une nouvelle salve de mesures - dont l'achat illimité d'obligations ainsi que divers mécanismes d'aide directe aux entreprises, y compris les PME - pour préserver la première économie du monde des conséquences de la pandémie de Covid-19.

Ce soutien apparaît aujourd'hui d'autant plus bienvenu que l'administration Trump n'a trouvé aucun accord lundi avec les élus démocrates et républicains du Congrès sur un plan de soutien massif à l'économie américaine, et les discussions se poursuivaient en coulisses pour tenter de parvenir à un vote au Sénat mardi.

L'Italie, mise à genoux par le fléau du coronavirus, a enregistré lundi une deuxième baisse consécutive du nombre de morts et de nouveaux cas positifs, alimentant l'espoir prudent d'un ralentissement de la pandémie même si la péninsule a passé la barre des 6.000 morts.

Alors que plus de 1,7 milliard d'habitants sont confinés avec un bilan qui dépasse 16.000 morts, une nouvelle positive est également venue de Chine avec l'annonce par les autorités locales de la levée à compter du 8 avril des restrictions de déplacements, après plus de deux mois de confinement.

Côté valeurs, Axa prenait la tête de l'indice avec un bond de 15,62% à 15,53 euros, suivi par Safran (+15,15% à 65,26 euros) et Atos (+14,34% à 52,98 euros).

as/jld/eb