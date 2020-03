Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris accélérait la cadence mardi et prenait plus de 6% un peu avant la fermeture des marchés, à la faveur du plan de relance annoncé la veille par la Réserve fédérale américaine (Fed) et de nouvelles plus optimistes sur le front sanitaire.

A 16H32 (15H32 GMT), l'indice CAC 40 prenait 238,05 points à 4.152,36 points. La veille, il avait fini en baisse de 3,32%.

as/vac/LyS