Bourse de Paris : Paris attend sans trop frémir les négociations commerciales

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris évoluait en très léger recul mardi (-0,12%), attendant sans trop frémir une nouvelle session de négociations commerciales sino-américaines à partir de jeudi, rendez-vous clé de la semaine pour les marchés.

A 09H31 (07H31 GMT), l'indice CAC 40 refluait légèrement 6,60 points à 5.515,01 points. La veille, il avait fini en hausse de 0,61%.

"La volatilité reste basse avec les négociations commerciales en ligne de mire", a souligné David Madden, un analyste de CMC Markets.

"La séance du jour ne devrait pas être beaucoup plus animée que celle de la veille", a également estimé Tangi Le Liboux, un stratégiste du courtier Aurel BGC.

Les prochaines négociations entre les États-Unis et la Chine pour tenter de sortir de l'impasse de la guerre commerciale se tiendront à partir de jeudi à Washington.

Alors que selon des médias les autorités chinoises ont considérablement réduit le champ des contentieux qu'elles sont disposées à aborder cette fois-ci, Donald Trump a annoncé lundi qu'il privilégiait un accord commercial global avec Pékin plutôt qu'un traité partiel.

Même si les investisseurs européens abordent plutôt positivement cette échéance, ils n'abandonnent pas toute prudence, car d'autres gros dossiers sont loin d'être résolus, à commencer par le Brexit.

Les discussions entre Européens et Britanniques à ce sujet ont repris lundi à Bruxelles, Londres tentant d'apporter des clarifications sur les points "problématiques" de son plan de sortie de l'UE.

Du côté des indicateurs, le déficit commercial de la France, dont les exportations ont cessé de progresser cette année, s'est dégradé sur un mois à 5 milliards d'euros.

La production industrielle allemande a progressé pour sa part de 0,3% sur un mois en août, un répit dans la série noire des indicateurs de la première économie de la zone euro.

La Chine a de son côté publié ses chiffres d'activité dans les services, qui ont connu en septembre leur rythme de progression le plus faible depuis sept mois, dans le contexte de guerre commerciale avec Washington.

Les investisseurs surveilleront également un discours de Jerome Powell lors d'une conférence de la Fed.

Airbus fait la course en tête

En matière de valeurs, Airbus prenait la tête de l'indice CAC 40 (+2,22% à 119,82 euros) alors que le groupe a annoncé avoir livré en septembre 71 avions à 42 clients, dépassant le barre des 9.000 exemplaires pour son A320, et avoir enregistré 41 commandes.

Valeo gagnait 0,83% à 29,06 euros, soutenu par un relèvement de sa recommandation à "surpondérer" par Barclays.

Gecina (+1,79% à 148,20 euros) bénéficiait également du relèvement de la sienne à "surpondérer" par Morgan Stanley.

Michelin reculait à l'inverse de 1,25% à 96,66 euros, pénalisé par une recommandation abaissée à "neutre" par Barclays.

Air France-KLM reculait de 1% à 9,95 euros. Le groupe a transporté 9,3 millions de passagers en septembre, soit 2,2% de plus qu'il y a un an, dopé par sa filiale à bas coût Transavia et par KLM.

abx/tq/