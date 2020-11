Bourse de Paris : Paris cible les 5.500 points

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,39% vendredi, marquant une pause autour des 5.500 points en attendant de trouver des catalyseurs pour continuer sa progression ou retomber un peu.

L'indice CAC 40 a pris 21,23 points à 5.495,89 points. Il enchaîne une troisième semaine de hausse, gagnant 2,15% au final, et ne perd plus que 8,07% par rapport à sa valeur du 1er janvier.

L'indice a grimpé de 19,5% depuis le début du mois, en route vers une de ses meilleures performances mensuelles en plus de trente ans.

La cote Parisienne a passé toute la journée dans le vert vendredi, tournant autour des 5.500 points avant de s'essouffler dans l'après-midi.

"Le rythme de la hausse ralentit au fil des jours" relève Xavier Girard, expert en investissements financiers à Milleis Banque.

L'indice phare Parisien "hésite" car "il a besoin de carburant pour aller encore plus haut et viser le cap des 6.000 points perdu en février, ou de trouver une raison pour souffler un peu", poursuit-il.

Toutefois, "la tendance générale est clairement haussière" car le marché "anticipe un retour partiel à la normale en 2021 et total en 2022", souligne M. Girard.

Les investisseurs se tournent pour cela vers la course à la diffusion à grande échelle d'un vaccin, qui s'accélérait encore entre laboratoires.

Pfizer et BioNTech doivent déposer ensemble vendredi une demande d'autorisation d'urgence de leur vaccin. Leur concurrent Moderna pourrait aussi avoir un feu vert de l'Union européenne pour son vaccin dès la mi-décembre.

Leur homologation arrivera trop tard pour endiguer la nouvelle vague aux États-Unis, où l'épidémie est en phase "exponentielle" avec 200.000 nouveaux cas jeudi. Cette situation pourrait entraîner un durcissement des restrictions, juste avant la fête de Thanksgiving, le 26 novembre.

A l'inverse, certains pays d'Europe comme la France commencent à rêver d'un allégement des mesures sanitaires aux sévères conséquences économiques.

Emmanuel Macron s'adressera aux Français mardi à 20H00 pour annoncer une adaptation des règles du confinement face à l'épidémie de Covid-19.

Les valeurs décotées confirment leur regain

Les valeurs les plus touchées par la crise ont confirmé leur amélioration sur les cours. "C'est une vraie rupture de tendance depuis le vaccin, comme on n'en voit qu'une ou deux par an", appuie M. Girard.

Même s'il cède 0,82% sur la journée à 55,94 euros, Unibail-Rodamco-Westfield a signé la plus forte progression hebdomadaire, à 11,66%.

Safran est également bien placé avec une progression de 7,05% sur la semaine, à 121,05 euros, ayant pris 1,04% vendredi.

Suez/Veolia, suite

Le tribunal de commerce de Nanterre a interdit jeudi à Suez (+0,59% à 16,23 euros) de rendre irrévocable jusqu'à l'issue de sa prochaine assemblée générale un montage juridique visant à dissuader Veolia (+2,04% à 18,73 euros) de mener à bien son projet d'OPA.

La technologie bien placée

Plus en retrait depuis les annonces sur les candidats-vaccins, les valeurs technologiques ont fini la semaine sur une bonne note tandis que l'indice technologique Nasdaq aux Etats-Unis réalisait de meilleures performances que les autres indices.

Atos gagnait 3,15% à 72 euros, STMicroelectronics 2,40% à 31,13 euros et Téléperformance 2,24% à 282,50 euros.

