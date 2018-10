Paris condamne le meurtre de Khashoggi, appelle Ryad à la transparence

PARIS, 20 octobre (Reuters) - La France condamne "avec la plus grande fermeté" le "meurtre" du journaliste saoudien Jamal Khashoggi et réclame que la lumière soit faite sur les circonstances de son décès afin d'établir "l'ensemble des responsabilités", a annoncé samedi soir le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Après deux semaines de dénégation, l'Arabie saoudite a reconnu dans la nuit de vendredi à samedi la mort du journaliste et opposant saoudien, disparu le 2 octobre au consulat saoudien d'Istanbul. Ryad nie avoir ordonné son assassinat et assure que Khashoggi a été tué au cours d'une rixe.

"La France condamne ce meurtre avec la plus grande fermeté", peut-on lire dans le communiqué du Quai d'Orsay.

Si "la confirmation de la mort de M. Jamal Khashoggi est un premier pas vers l'établissement de la vérité", les autorités françaises estiment qu'une "enquête exhaustive et diligente" est nécessaire "pour établir l'ensemble des responsabilités et permettre que les responsables (...) répondent de leurs actes".

La France attend des autorités saoudiennes "qu'elles agissent en ce sens" et "ces attentes sont d'autant plus fortes que nos deux pays sont liés par un partenariat stratégique qui implique franchise, exigence et transparence", est-il précisé.

Paris souligne également que les circonstances du décès de Jamal Khashoggi "rappellent la nécessité de protéger les journalistes et tous ceux dont la liberté d'expression concourt au débat public partout dans le monde". (Myriam Rivet, édité par Arthur Connan)