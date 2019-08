Bourse de Paris : Paris consolide ses gains

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris consolidait ses gains lundi matin (+0,61%) sur des espoirs de mesures de relance économique et de détente apparente dans le différend commercial entre la Chine et les Etats-Unis, qui atténuent les craintes de récession.

A 09H44 (07H44 GMT), l'indice CAC 40 prenait 0,61%, soit 32,23 points, à 5.333,02 points. Vendredi, la cote Parisienne avait fini en nette hausse (+1,22%).

"Le fait que Trump et la Chine continuent de se parler apporte un certain optimisme aux marchés, même si les Etats-Unis ne sont pas prêts à un accord dans l'immédiat", observe Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.

Washington et Pékin tentent activement de remettre sur les rails les négociations pour mettre un terme à la guerre commerciale qui les oppose, a expliqué dimanche le principal conseiller économique de Donald Trump.

Les marchés financiers scrutent la moindre information sur le sujet et y réagissent fortement, tourmentés par toute une série de signes d'un fort ralentissement de l'économie mondiale, notamment dû à la guerre commerciale.

En outre, "les espoirs de mesures de stimulus de plusieurs pays de la planète contribuent à dynamiser l'humeur des marchés", ajoute M. Lawler. Les efforts de la Chine visant à "réduire les coûts de financement des entreprises afin de renforcer une croissance au ralenti, la promesse d'augmenter les dépenses en Allemagne en cas de récession et la perspective de nouvelles réductions d'impôts aux Etats-Unis contribuent à égayer les marchés".

"L'Allemagne, par l'intermédiaire de son ministre des Finances, a suggéré qu'elle pourrait débloquer une enveloppe de 50 milliards d'euros en cas de crise économique", précise de son côté Tangi Le Liboux, analyste chez Aurel BGC.

Par ailleurs, le président américain Donald Trump a prévenu dimanche la Chine qu'une répression des manifestations de Hong Kong similaire à l'écrasement du mouvement de la place Tiananmen compromettrait la conclusion d'un accord commercial sino-américain. A Hong Kong, plus de 1,7 million de manifestants pro-démocratie ont défilé dimanche, la plus forte mobilisation depuis des semaines.

Sur le plan des statistiques macroéconomiques, le Japon a enregistré un déficit commercial en juillet, sous l'effet d'une nouvelle baisse de ses exportations, surtout à destination de l'Asie et principalement de la Chine, sur fond du ralentissement de l'économie mondiale et de la guerre commerciale sino-américaine.

La note de la dette souveraine de l'Argentine a été abaissée par les agences Fitch et S and P Global Ratings, en raison des incertitudes qui entourent les réformes économiques mises en place par le président, Mauricio Macri. Le ministre argentin des Finances Nicolas Dujovne a démissionné samedi, selon les médias, au terme d'une semaine de turbulences sur les marchés qui a vu le peso perdre plus de 20% de sa valeur et la Bourse plonger de plus de 30%.

Le secteur métallurgique en hausse

Les titres cycliques, sensibles à la conjoncture économique, ont poursuivi leur rebond de fin de semaine. Dans le secteur de la métallurgie, Eramet gagnait 2,54% à 39,91 euros, Aperam 2,23% à 20,13 euros, ArcelorMittal 2,26% à 12,04 euros et Vallourec 2,95% à 2,41 euros.

Poids lourd de la cote, Total prenait 1,09% à 43,79 euros. Dans le même secteur pétrolier, TechnipFMC progressait de 1,80% à 21,36 euros et CGG de 2,41% à 1,68 euro.

Air France-KLM avançait de 1,91% à 10,39 euros. Le syndicat des pilotes de ligne (SPL) de Transavia France, qui veut participer aux négociations sur le développement de la compagnie, a déposé un préavis de grève pour la rentrée.

Dassault Systèmes cédait 0,35% à 127,05 euros. L'entreprise a annoncé l'approbation par les actionnaires de Medidata Solutions de son projet d'acquisition de cette société américaine, sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 5,8 milliards de dollars.

pan/soe/nth