Paris en alerte maximale lundi si la situation se dégrade - Véran

PARIS, 1er octobre (Reuters) - Paris et la petite couronne seront placés lundi en état d'alerte maximale face à l'épidémie due au nouveau coronavirus si la situation sanitaire continue de s'y dégrader, a annoncé jeudi Olivier Véran.

Les trois indicateurs définissant un état d'alerte maximale ont été franchis "depuis quelques heures" dans la capitale française et ses départements voisins et un nouveau point sera fait dimanche, a précisé le ministère de la Santé. (Nicolas Delame et Bertrand Boucey)