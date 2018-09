Paris en contact avec les Houthis pour la libération d'un Français

PARIS, 12 septembre (Reuters) - La diplomatie française est en contact avec les rebelles Houthis au Yémen en vue d'obtenir la libération d'un Français qu'ils retiennent depuis le mois de juin, a-t-on appris mercredi de source diplomatique.

Alain Goma, âgé de 54 ans, est détenu dans une prison de Sanaa, la capitale du Yémen - que les rebelles contrôlent -, après avoir été arrêté dans le port d'Hodeïda, sur la mer Rouge, alors que son bateau avait rencontré des difficultés.

Sa détention n'est pas qualifiée de prise d'otage par les autorités françaises. Paris tente de jouer un rôle d'intermédiaire dans le conflit au Yémen afin d'y améliorer la situation humanitaire, ménageant de fait des relations avec les Houthis comme avec la coalition menée par l'Arabie saoudite.

Comme ses alliés occidentaux (Royaume-Uni, Etats-Unis), la France soutient la coalition arabe en guerre dans le pays depuis plus de trois ans contre les rebelles, et procède à des ventes d'armes à Ryad et aux Emirats arabes unis.

"Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères est informé de la situation de M. Goma ainsi que de deux autres compatriotes présents au Yémen", a répondu mercredi la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Agnès von der Mühll, interrogée sur le statut d'"otage" d'Alain Goma.

"Nous nous employons à faciliter leur départ du pays", a-t-elle ajouté. Deux Franco-Tunisiens sont également retenus au Yémen par les Houthis depuis 2014.

De source diplomatique, on précise que le ministère est saisi depuis l'origine de la détention du Français par les Houthis dans une prison de Sanaa et que "tous les efforts" sont entrepris pour obtenir sa libération.

"L'ambassadeur de France au Yémen, M. Christian Testot, est en contact avec les autorités de fait, responsables de son arrestation, pour que notre compatriote soit libéré dans les plus brefs délais", ajoute-t-on de même source.

Dans un entretien qu'a publié mardi Le Figaro, la soeur du captif, Christine Goma, déplorait les "silences" de la cellule de crise du Quai d'Orsay, tout en reconnaissant la complexité du dossier. "Faites en sorte, Monsieur le président, que mon frère ne reste pas un otage oublié", lançait-elle à Emmanuel Macron.

D'intenses combats ont repris cette semaine aux abords d'Hodeïda entre les Houthis et les forces fidèles au président Abd Rabbou Mansour Hadi, appuyées par la coalition, après l'échec de la tentative de négociations menée par l'Onu. (John Irish avec Julie Carriat édité par Henri-Pierre André)