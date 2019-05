Paris : en léger repli avant les minutes du FOMC

22/05/2019 | 15:50

Le marché parisien se maintient dans le rouge mais les investisseurs voulent croire que les tensions commencent vont s'apaiser entre les Etats-Unis et la Chine. L'indice CAC 40 est désormais en repli de 0,4% à 5360 points.



Après sa reprise technique de la veille, la Bourse de New York devrait débuter sur une note négative mercredi matin, dans un contexte d'attentisme avant le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale. Les contrats à terme sur les grands indices américains cèdent entre 0,3% et 0,5%, annonçant une ouverture prudente.



Les grands marchés d'actions mondiaux s'étaient tous repris hier sous l'impulsion du report des sanctions prononcées par Washington à l'encontre de l'équipementier télécoms chinois Huawei.



'Dans une certaine mesure, la décision a été vue comme une volonté d'apaisement des tensions après le coup porté au secteur des semi-conducteurs et à la technologie au sens large', estime IG Market.



La situation reste néanmoins tendue et l'administration Trump envisagerait désormais de limiter l'accès à la technologie américaine pour les principaux fabricants chinois d'équipement de surveillance.



Cette posture fait évidemment redouter des représailles rapides de la part de Pékin.



Les initiatives pourraient donc rester limitées en attendant la parution, ce soir, du compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed.



Le marché attend en particulier des indications sur la disposition des dirigeants de la Réserve Fédérale à abaisser les taux afin d'éviter que les tensions commerciales ne fassent dérailler la croissance.



Du coté des valeurs, Thales indique avoir réalisé une émission obligataire à taux fixe de 500 millions d'euros à trois ans assortie d'un coupon de 0% et un taux d'intérêt effectif négatif, lui permettant de conforter sa flexibilité financière.



Société Générale annonce que son assemblée générale ordinaire des actionnaires, réunie le 21 mai avec un quorum de 54,51% (contre 61,33% en 2018), a adopté toutes les résolutions proposées par le conseil d'administration. Elle a notamment approuvé le dividende par action fixé à 2,20 euros, qui sera détaché le 27 mai et mis en paiement à compter du 14 juin.



Compagnie des Alpes a réalisé un résultat net part du Groupe de 64,6 ME en baisse de 2,4 ME (soit -3,6%) par rapport au 31 mars 2018. Le Free Cash-Flow Opérationnel s'élève à 61,2 ME contre 74,6 ME pour la même période de l'exercice précédent. Oddo confirme son objectif de cours à 33 E et sa recommandation à Achat.



Morgan Stanley réaffirme son conseil 'surpondérer' et relève son objectif de cours de 185 à 200 euros sur Teleperformance, mettant en avant la modération de contenus comme semblant être une importante composante de la 'boite noire' de croissance du groupe.



