Bourse de Paris : Paris en position d'attente face à des dossiers clés

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris a clôturé proche de l'équilibre (-0,09%) jeudi, les investisseurs attendant la fin des vicissitudes qui accompagnent depuis des mois le dossier commercial sino-américain et celui du Brexit.

L'indice CAC 40 a cédé 5,11 points à 5.463,80 points dans un volume d'échanges modéré de 3,11 milliards d'euros. La veille, il avait fini dans le vert pour la quatrième séance d'affilée (+0,84%).

"Le marché est dans une position d'attente, mais pas encore dans une phase de consolidation", assure à l'AFP Philippe Cohen, gérant de Kiplink Finances.

"Il prend pour prétextes à la fois la signature d'un accord sino-américain qui traîne un peu même s'il sent que c'est sur la bonne voie et puis l'affaire du Brexit", souligne-t-il.

Même face au ralentissement de l'activité mondiale, "les investisseurs regardent le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide", assure l'expert.

Le président américain Donald Trump devait retrouver jeudi le vice-premier ministre chinois Liu He sur fond de spéculations sur une possible annonce de la date du sommet avec son homologue chinois Xi Jinping pour mettre fin à leur guerre commerciale.

La réunion, prévue à 16H30 (20H30 GMT) dans le Bureau ovale, sera scrutée avec attention après des semaines d'âpres négociations.

Liu He est arrivé plus tôt cette semaine dans la capitale américaine pour une nouvelle série de discussions. Il s'entretient depuis mercredi avec le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.

Concernant le Brexit, autre dossier clé, le gouvernement britannique et l'opposition travailliste redoublaient d'efforts jeudi pour trouver un compromis et éviter un retrait britannique de l'Union Européenne sans accord, encouragés par Bruxelles.

Un divorce sans accord ("no deal") le 12 avril, après le report de cette échéance initialement prévue le 29 mars, reste l'option par défaut, les députés ayant rejeté à trois reprises le Traité de retrait de l'UE négocié par la Première ministre Theresa May avec Bruxelles.

Sur le plan macoréconomique, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis sont descendues jeudi de nouveau à leur plus bas niveau depuis 1969, signe que le marché de l'emploi est toujours des plus dynamiques malgré des signes de ralentissement de l'économie.

Les groupes de maisons de retraite vacillent

Côté valeurs, le secteur des maisons de retraite était chancelant. Korian a reculé de 0,91% à 34,68 euros, l'enquête sur la mort de cinq résidents d'une de ses maisons de retraite à Lherm, près de Toulouse, ayant permis de détecter une "toxi-infection alimentaire" sans pouvoir préciser dans l'immédiat quelles bactéries étaient en cause.

Dans son sillage, LNA Santé (Le Noble Age) a perdu 2,52% à 46,35 euros. Le gestionnaire de maisons de retraite table toutefois sur une croissance organique de son activité de 3,5% en 2019.

Le secteur bancaire a pour sa part progressé, la Banque centrale européenne ayant reconnu dans le compte-rendu de sa dernière réunion de politique monétaire que les banques étaient pénalisées par les taux maintenus au plus bas. BNP Paribas est monté de 0,81% à 44,88 euros, Société Générale de 0,50% à 26,98 euros et Crédit Agricole de 0,84% à 11,47 euros.

Du côté des constructeurs, Renault a pris 0,55% à 62,37 euros. Carlos Ghosn a été interpellé jeudi matin à son domicile de Tokyo sur de nouveaux soupçons de malversations financières, un mois à peine après sa libération sous caution, une arrestation qu'il a jugée "révoltante et arbitraire". Son concurrent Peugeot a avancé de 0,34% à 23,31 euros.

En France, le ministre des Finances Bruno Le Maire a assuré avoir transmis à la justice de "nouveaux" et "importants éléments" apparus dans l'enquête interne de Renault sur la gouvernance de son ancien PDG, sans en révéler le contenu.

Michelin a pris 0,58% à 111,90 euros, le groupe ayant confirmé ses objectifs de résultats à l'horizon 2020.

Casino a souffert (-3,46% à 37,91 euros) d'un abaissement de sa recommandation à "sous-pondérer" par Morgan Stanley.

DBV Technologies a repris du poil de la bête (+ 11,31% à 15,35 euros) après avoir été en terrain négatif en première partie de séance.

