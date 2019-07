Paris et Berlin ont envisagé Carney pour diriger le FMI-FAZ

BERLIN, 9 juillet (Reuters) - L'Allemagne et la France ont envisagé de soutenir la candidature du gouverneur de la Banque d'Angleterre Mark Carney à la tête du Fonds monétaire international, rapporte mardi le journal Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Sans citer de source, le quotidien écrit que Paris et Berlin avaient songé à Mark Carney, qui détient les nationalités canadienne, britannique et irlandaise, pour diriger le FMI au terme du mandat de son actuelle directrice générale, la Française Christine Lagarde.

Le départ annoncé de cette dernière pour la présidence de la Banque centrale européenne a toutefois rebattu les cartes de sa succession.

Un responsable français a d'ailleurs déclaré ce week-end que si la candidature de Mark Carney bénéficiait ça et là d'un certain engouement, la désignation d'un homme qui est "avant tout un Canadien" créerait un précédent dans la mesure où la direction du FMI est traditionnellement conduite par un Européen. (Writing by Paul Carrel, editing by Thomas Escritt)