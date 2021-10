Paris et Berlin rappellent la Pologne à ses obligations européennes

PARIS, 8 octobre (Reuters) - Les ministres français et allemand des Affaires étrangères ont rappelé vendredi la Pologne à ses obligation "morale" et "juridique" après la décision du Tribunal constitutionnel polonais jugeant que certains articles de traités de l'Union européenne sont contraires à la Constitution du pays.

"L'appartenance à l'Union européenne va de pair avec une adhésion entière et inconditionnelle à des valeurs et à des règles communes", déclarent Jean-Yves Le Drian et Heiko Maas dans un communiqué conjoint sur la Pologne.

"Ce n'est pas seulement un engagement moral. C'est aussi un engagement juridique", ajoutent les deux ministres en assurant de leur soutien la Commission européenne, qui a réaffirmé vendredi sa volonté de défendre la prééminence du droit communautaire sur les lois nationales. (Tangi Salaün)