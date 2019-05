Paris et Berlin somment Moscou de libérer des marins ukrainiens

PARIS, 30 mai (Reuters) - La France et l'Allemagne ont demandé jeudi à la Russie de libérer immédiatement 24 marins ukrainiens détenus par les autorités russes depuis six mois.

Le tribunal maritime international a ordonné samedi aux autorités russes de relâcher ces 24 marins détenus depuis l'arraisonnement de trois navires ukrainiens le 25 novembre dernier dans le détroit de Kertch, qui sépare la Crimée du sud de la Russie.

Moscou estime que le tribunal de Hambourg n'a pas compétence pour statuer sur cet incident et a rejeté lundi son jugement.

Les ministres français et allemand des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian et Heiko Maas, ont déclaré dans un communiqué commun, à l'issue d'une visite conjointe en Ukraine, qu'ils avaient rencontré à cette occasion les familles des marins.

"La France et l'Allemagne continueront d'exiger la libération inconditionnelle de l'intégralité de l'équipage", écrivent les deux ministres. "Il appartient aujourd'hui plus que jamais à la Russie de faire preuve de volonté politique et de responsabilité, afin de rétablir une atmosphère de confiance entre les parties plutôt que d'aiguiser les tensions."

"Des gestes sont attendus de la Russie, et en particulier la libération immédiate des 24 marins illégalement détenus depuis le 25 novembre", ajoutent-ils.

Jean-Yves Le Drian et Heiko Maas ont aussi rencontré le nouveau président ukrainien Volodimir Zelenski pour apporter le soutien de la France et de l'Allemagne à l'Ukraine.

France et Allemagne, engagés dans une médiation entre Kiev et Moscou, "restent fortement mobilisées" en faveur d'une résolution du conflit entre le gouvernement ukrainien et les séparatistes prorusses de l'Est du pays, ainsi qu'en faveur du "rétablissement de l'intégrité territoriale de l'Ukraine", écrivent-ils dans leur communiqué.

"Nous avons fait part au président Zelenski de notre volonté de donner une nouvelle impulsion aux négociations", ajoutent les chefs des diplomaties française et allemande. (Emmanuel Jarry Édité par Henri-Pierre André)