Bourse de Tokyo : Paris et Tokyo réaffirment leur soutien à Renault-Nissan

Le ministre français de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire et le ministre japonais de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie Hiroshige Seko se sont entretenus au téléphone ce mardi à ce sujet.

Dans leur communiqué conjoint, ils précisent avoir "réaffirmé l'important soutien des gouvernements français et japonais à l'alliance entre Renault et Nissan, premier constructeur automobile mondial et l'un des plus grands symboles de la coopération industrielle franco-japonaise, et leur souhait partagé de maintenir cette coopération gagnante".

