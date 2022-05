Paris et Washington ont discuté des candidatures de la Finlande et de la Suède à l'Otan

WASHINGTON (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et la nouvelle ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna ont discuté dimanche de l'Alliance atlantique et en particulier de la manière de soutenir les candidatures d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Otan, a annoncé le département d'Etat américain.

Antony Blinken et Catherine Colonna sont également convenus de l'importance de continuer à soutenir l'Ukraine et à engendrer des "coûts importants" pour le président russe Vladimir Poutine à la suite de l'invasion de l'Ukraine, a déclaré le porte-parole du département d'Etat, Ned Price, cité dans un communiqué.

"Au cours de ce premier échange très chaleureux, les deux ministres ont manifesté leur volonté commune de poursuivre et renforcer encore le partenariat étroit entre la France et les Etats-Unis en poursuivant la mise en oeuvre de la déclaration de Rome d'octobre 2021", écrit pour sa part le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué.

"Ils ont marqué leur détermination à poursuivre la coordination étroite et confiante menée sur la guerre en Ukraine et évoqué les efforts en cours pour renforcer l'appui à l'Ukraine, notamment en matière d'équipements de défense", ajoute le communiqué du Quai d'Orsay.

Les troupes russes ont envahi l'Ukraine le 24 février mais Moscou présente ce conflit comme une "opération militaire spéciale", destinée à "dénazifier" le pays et à assurer la sécurité de la Russie.

Kyiv a exclu dimanche un cessez-le-feu ou la moindre concession à la Russie, qui a intensifié pour sa part son offensive militaire dans la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine.

(Reportage Chris Gallagher; version française Claude Chendjou)