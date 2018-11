Bourse de Paris : Paris frileuse en attendant la rencontre sino-américaine

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris évoluait en léger recul vendredi (-0,24%), après quelques pas en petite hausse, les investisseurs manifestant un peu de frilosité dans l'attente d'un entretien entre les présidents américains et chinois en marge du G20.

A 09H17 (08H17 GMT), l'indice CAC 40 perdait 11,94 points à 4.994,31 points. La veille, il avait fini en hausse de 0,46%.

Le début de la réunion du G20 "devrait tenir les investisseurs en haleine", avec "un dîner qu'il ne s'agit pas de manquer", ont résumé les experts de Mirabaud Securities Genève, en faisant référence à la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping.

Le sommet des vingt plus grandes puissances mondiales s'ouvre vendredi à Buenos Aires, entre tensions diplomatiques et appels à manifester des ONG et des associations.

Mais le moment phare pour les marchés se tiendra en marge des réunions officielles, avec un entretien bilatéral entre Xi Jinping et Donald Trump, qui prendra la forme d'un dîner de travail et qui est très attendu alors que l'escalade de représailles commerciales entre les pays pèse déjà sur la croissance mondiale.

"Les questions commerciales sont véritablement la clé de cette fin d'année", car elles "pourraient intensifier ou non" la traditionnelle hausse que les marchés connaissent en décembre, ont ajouté les experts de Mirabaud.

"Avec le président Trump, la seule chose que nous pouvons attendre est l'inattendu", et pour le moment il y a déjà eu beaucoup de déclarations contradictoires sur l'état d'avancement des discussions, a souligné pour sa part David Madden, un analyste de CMC Markets.

Après des propos du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, accueillis positivement par les marchés qui y ont vu le signe que la Fed n'allait pas accélérer sa politique de resserrement monétaire, les investisseurs ont pris connaissance dans la soirée du compte-rendu de la dernière réunion de l'institution.

Le Comité monétaire de la banque centrale prévoit toujours une hausse des taux d'intérêt en décembre, mais apparaît de plus en plus divisé sur l'évolution de la trajectoire monétaire à venir, selon ces minutes.

Du côté des indicateurs, la première estimation de l'inflation en novembre dans la zone euro est attendue.

Avant l'ouverture le PMI manufacturier chinois pour novembre a été publié et a été marqué par un nouveau recul de l'activité, au plus bas depuis juillet 2016.

Le secteur automobile mal orienté

En matière de valeurs, le secteur automobile était mal orienté, dans un contexte commercial toujours difficile. Faurecia reculait de 4,74% à 34,98 euros, Plastic Omnium de 1,21% à 23,63 euros, Valeo de 1,80% à 25,08 euros, Peugeot de 1,21% 19,24 euros et Renault de 0,24% à 62,25 euros.

Sodexo était pour sa part pénalisé par un abaissement de sa recommandation à "neutre" par Citi.

Dans ce contexte prudent, le secteur bancaire évoluait lui aussi dans le rouge. BNP Paribas perdait 0,76% à 44,44 euros, Société Générale 0,73% à 32,59 euros et Crédit Agricole 0,67% 10,98 euros.

A l'inverse les valeurs dites "défensives", s'en sortaient mieux. Air Liquide prenait 0,38% à 104,55 euros, EssilorLuxottica 0,18% à 111,85 euros et Danone 0,18% à 65,66 euros.

abx/ef/mcj