Bourse de Paris : Paris gagne du terrain avant un discours de Powell

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris évoluait en terrain positif vendredi matin (+0,48%), retrouvant de l'aplomb au lendemain d'une séance morose, en attendant un discours crucial du président de la Réserve fédérale américaine (Fed).

A 09H20 (07H20 GMT), l'indice CAC 40 gagnait 26,07 points à 5.414,32 points. La veille, il avait fini en recul de 0,87%.

Les projecteurs sont braqués sur Jerome Powell, le président de la banque centrale américaine, qui doit s'exprimer à 16H00 (14H00 GMT) à Jackson Hole, aux Etats-Unis, devant le gotha des banquiers centraux et des économistes.

Son intervention "animera le marché", ont prévenu les experts de Mirabaud Securities Genève.

"Cette mise à jour nous donnera un aperçu de ce que la Fed pourrait faire en septembre", a précisé David Madden, un analyste de CMC Markets.

A l'heure où les nuages s'accumulent pour la croissance américaine, les investisseurs s'attendent largement à une nouvelle baisse des taux d'intérêt.

A l'issue de sa dernière réunion fin juillet, l'institution avait baissé les taux d'un quart de point de pourcentage (0,25%) pour la première fois depuis 2008. M. Powell avait alors précisé que la Fed ne s'engageait pas a priori dans un "long cycle de baisses", sans toutefois en exclure d'autres.

"A en juger par les minutes de la réunion de juillet, la banque centrale semble se satisfaire" du statu quo "mais il faut se rappeler que les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine se sont intensifiées tout comme l'agitation à Hong Kong, ce qui pourrait pousser M. Powell à être un peu plus conciliant que fin juillet", a estimé M. Madden.

En matière de géopolitique, les acteurs de marché disposaient de peu d'informations sur la reprise à venir des discussions commerciales entre Washington et Pékin.

En revanche, dans le dossier du Brexit, Boris Johnson et Emmanuel Macron ont affiché jeudi un ton plus conciliant, affirmant leur volonté de trouver un accord pour une sortie ordonnée du Royaume-Uni de l'UE, et jugeant possible de s'entendre sur la frontière irlandaise

"Une solution n'a pas encore été mise en avant mais au moins nous voyons de la bonne volonté et des propos constructifs", a commenté M. Madden.

Adocia plonge

Du côté des indicateurs, les investisseurs surveilleront les ventes de maisons neuves en juillet aux Etats-Unis.

En matière de valeurs, une large majorité des titres du CAC 40 évoluaient dans le vert.

Comme la veille, les banques étaient bien orientées, à l'instar de Société Générale (+1,04% à 22,82 euros), de Crédit Agricole (+0,54% à 10,31 euros) et de BNP Paribas (+0,54% à 41,16 euros).

Le luxe reprenait quelques couleurs. Kering gagnait 0,57% à 433,25 euros, LVMH 0,37% à 362,45 euros et Hermès 0,29% à 619,80 euros.

Parmi les rares valeurs dans le rouge figuraient Total (-0,37% à 44,23 euros) et TechnipFMC (-0,32% à 21,81 euros) qui reculaient un peu dans le sillage des cours du pétrole.

La société pharmaceutique Adocia plongeait de 33,85% à 13,56 euros, après avoir été débouté par un tribunal arbitral de ses demandes de dédommagement à son ex-partenaire américain Eli Lilly, auquel il réclamait 1,3 milliard de dollars. avoir

vac/jug/nth