Bourse de Paris : Paris hésitante avant l'emploi américain

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris peinait à accrocher un cap (+0,09%) vendredi matin, les investisseurs temporisant au début d'une séance qui sera marquée par le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, tout en gardant un oeil sur le Brexit et les négociations commerciales sino-américaines.

A 09H38 (07H38 GMT), l'indice CAC 40 gagnait 5,04 points à 5.468,84 points. La veille, il avait fini proche de l'équilibre (-0,09%).

Le marché devrait scruter de près, ce vendredi, la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis.

Les analystes s'attendent à un rebond des embauches après le très mauvais score de février, misant sur 170.000 nouvelles embauches contre seulement 20.000 le mois d'avant.

Selon les données de l'enquête ADP, rendues publiques mercredi, les créations d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis ont nettement faibli en mars.

Les négociations commerciales sino-américaines, qui se poursuivent ce vendredi, devraient également rester dans le viseur.

Le président américain Donald Trump s'est voulu résolument optimiste jeudi sur un accord pour mettre fin à neuf mois de guerre commerciale entre Washington et Pékin, tandis que son homologue chinois Xi Jinping a appelé à une conclusion rapide des négociations.

"Nous sommes très proches de signer un accord", a affirmé le président américain depuis le Bureau ovale, en présence du vice-Premier ministre chinois Liu He, qui dirige les tractations pour son pays.

Ce dernier, qui ne devait initialement mener que deux jours de discussions à Washington, va poursuivre vendredi les négociations avec le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer.

Concernant l'autre dossier clé du moment, le Brexit, le gouvernement conservateur britannique et l'opposition travailliste ont poursuivi leurs discussions jeudi pour tenter d'éviter une sortie de l'Union européenne sans accord, ce qu'a également espéré la chancelière allemande Angela Merkel, en visite en Irlande.

De son côté, le président du Conseil européen Donald Tusk va soumettre vendredi aux Etats membres de l'UE le scénario d'un report "flexible" du Brexit allant jusqu'à 12 mois, a indiqué à l'AFP un haut responsable européen confirmant des informations de presse.

En matière d'indicateurs, le déficit commercial français s'est réduit de 0,2 milliard d'euros en février pour atteindre 4 milliards d'euros, en raison d'une hausse des exportations, portée notamment par d'importantes livraisons de bateaux et de navires, ont annoncé les douanes vendredi.

La production industrielle allemande a pour sa part rebondi de 0,7% sur un mois en février, dopée par le secteur de la construction.

Aux États-Unis, le crédit à la consommation pour le même mois est également à l'agenda.

SES décolle, DBV Technologies s'enfonce

En matière de valeurs, SES profitait (+5,22% à 15,13 euros) de l'annonce, jeudi, du lancement réussi de quatre satellites O3b en orbite terrestre moyenne (MEO) par Arianespace, depuis le Centre spatial guyanais de Kourou, selon un communiqué du groupe.

Iliad, maison-mère de Free, perdait 2,08% à 96,80 euros. Les chaînes de télévision d'Altice (BFMTV et Business, RMC Découverte et Story) ne peuvent plus être regardées via la Freebox, a annoncé vendredi Altice dans un communiqué, faute d'un accord de rémunération pour leur diffusion comme l'exigeait le groupe de Patrick Drahi.

DBV Technologies continuait à souffrir mécaniquement (-3,26% à 14,85 euros) après l'annonce la veille du lancement par le groupe d'une opération d'augmentation de capital.

Eurofins évoluait également dans le rouge (-1,95% à 361,20 euros) après que la recommandation sur le titre a été abaissée la veille à "neutre" contre "sous-performer" auparavant par Exane BNP Paribas.

EDF montait de 1,12% à 12,14 euros alors que l'énergéticien français va céder sa part de 25% dans le suisse Alpiq à deux sociétés déjà actionnaires, Primeo Energie et EOS Holding, pour environ 489 millions de francs suisses suisses (435 millions d'euros), ont-ils annoncé vendredi.

Nanobiotix bondissait de 19,19% à 14,10 euros, galvanisé par l'annonce jeudi soir de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché en Europe de son premier produit, Hensify (NBTXR3), destiné à amplifier l'effet localisé de destruction de cellules tumorales par radiothérapie.

Theradiag s'appréciait de 4,47% à 1,29 euro après que la société française de technologie médicale ("medtech") et son actionnaire chinois HOB Biotech ont trouvé un accord transactionnel pour mettre fin à un différend judiciaire qui les oppose depuis 2018, a annoncé Theradiag jeudi.

Renault grappillait 0,32% à 62,57 euros tandis que le tribunal de Tokyo a autorisé vendredi le maintien en garde à vue de l'ancien PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, jusqu'au 14 avril, au lendemain de sa nouvelle arrestation sur de nouveaux soupçons de malversations financières.

Airbus montait de 0,58% à 118,50 euros, après que le groupe a enregistré 58 commandes d'avions en mars et effectué 74 livraisons, même s'il reste sur un bilan négatif de -58 commandes nettes depuis le début de l'année en raison d'annulations de commandes.

LDC bénéficiait (+3,81% à 109,00 euros) d'une progression de 7,7% de son chiffre d'affaires sur son dernier exercice, après une série d'acquisitions, permettant au groupe de relever ses prévisions de rentabilité pour l'année.

