Bourse de Paris : Paris hésite dans l'attente d'éclaircissements sur le commerce

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris hésitait (+0,07%) à s'installer au-dessus des 5.900 points mardi à l'ouverture, se montrant prudente sur les développements commerciaux avant un discours de Donald Trump à ce propos, et gardant par ailleurs un oeil sur Hong Kong.

A 09H38 (08H38 GMT), l'indice CAC 40 grappillait 4,10 points à 5.897,92 points. La veille, il avait déjà fini à l'équilibre (+0,07%) à 5.893,82 points, signant toutefois un nouveau plus haut depuis juillet 2007 en clôture et en séance.

"La séance d'hier a surtout marqué le retour du +risque politique+ sur les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis et avec les tensions à Hong Kong", ont résumé dans une note les analystes du courtier Aurel BGC.

"Alors que Pékin a affirmé jeudi s'être mis d'accord avec Washington pour une levée +par étapes+ de leurs droits de douane mutuels, +au fur et à mesure de la progression vers un accord+ final, Donald Trump a douché l'optimisme des marchés, vendredi soir et samedi, en déclarant n'avoir +donné son accord à rien+", ont-ils détaillé.

"De plus, les investisseurs craignent que les tensions croissantes à Hong Kong, qui a connu lundi matin une des journées les plus violentes et chaotiques en cinq mois, puissent déstabiliser les discussions commerciales", ont-ils ajouté.

Les pays occidentaux s'inquiètent de la situation dans l'ex-colonie britannique au lendemain d'une des journées les plus violentes en cinq mois de mobilisation pro-démocratie. Les manifestants hongkongais s'en sont pris mardi, pour la deuxième journée consécutive, au réseau de transport de la mégapole.

Dans ce contexte, "les investisseurs attendent d'analyser les propos du président Donald Trump qui parlera ce soir à l'Economic Club of New York" et "pourrait décider de repousser de 6 mois les taxes sur les automobiles européennes", ont relevé pour leur part les experts de Mirabaud Securities Genève.

Du côté des indicateurs, la croissance économique française devrait atteindre 0,2% au quatrième trimestre, soit un niveau légèrement inférieur au rythme de 0,3% par trimestre observé depuis le début de l'année, selon une première estimation dévoilée mardi par la Banque de France.

En Allemagne, le baromètre ZEW de la confiance des milieux financiers pour novembre est également attendu.

Iliad propulsé

En matière de valeurs, Iliad décollait de 18,56% à 112,70 euros, porté par une progression de son chiffre d'affaires de 8,1% sur le troisième trimestre de l'exercice, à 1,34 milliard d'euros, ainsi que par l'annonce du lancement d'une offre publique de rachat d'actions (OPRA), pour un montant total de 1,4 milliard d'euros.

Renault souffrait en revanche (-2,84% à 44,86 euros) dans le sillage de l'abaissement mardi des prévisions de résultats de son partenaire nippon Nissan pour l'exercice 2019/20.

Air France-KLM s'effritait de 0,29% à 10,26 euros. Le groupe a transporté 9,2 millions de passagers en octobre, soit 0,1% de moins que lors du même mois il y a un an, sa low-cost Transavia affichant un recul de 3,4%.

