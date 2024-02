Paris (awp/afp) - Les prix de l'immobilier ancien ont dégringolé de 4% sur un an au quatrième trimestre 2023, selon l'indice Notaires-Insee de référence publié jeudi, dans un contexte de difficultés d'accès au crédit.

La chute est d'autant plus spectaculaire que les prix étaient encore en progression au 2e trimestre 2023, après trois années de flambée consécutives à la crise sanitaire du Covid-19.

Le nombre de transactions enregistrées en 2023 plonge lui aussi, à 869'000 contre 1,12 million un an auparavant (environ 827'000 contre 1,07 million en francs suisses au cours du jour).

La chute des prix, selon les données provisoires corrigées des variations saisonnières, concerne autant les appartements (-4,1%) que les maisons (-3,8%).

En revanche, le repli est particulièrement fort en Ile-de-France avec une baisse annuelle de 6,9% contre 2,9% en moyenne pour les autres régions de l'Hexagone.

En Ile-de-France, phénomène nouveau, les prix chutent non plus seulement à Paris, mais aussi en petite couronne et en grande couronne dans des proportions comparables.

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur échappe largement à la dégringolade avec une baisse de seulement 0,6%, contrairement aux Hauts-de-France (-4,4%) et à l'Auvergne-Rhône-Alpes (-4,1%), où la chute dépasse les 9% à Lyon.

Les calculs des notaires, établis sur les ventes définitives et non sur les compromis de vente ou les prix des annonces, ont quelques semaines de retard sur les tendances du marché, mais ils sont plus exhaustifs.

afp/ib