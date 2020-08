Paris offre son soutien à Maurice menacée par une marée noire

PORT LOUIS/PARIS, 8 août (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron s'est engagé samedi à apporter une aide matérielle à l'île Maurice, menacée par une marée noire depuis qu'un vraquier s'est échoué fin juillet sur un récif du sud-est de l'Etat de l'Océan indien.

Pravind Kumar Jugnauth, le Premier ministre mauricien, a annoncé samedi sur Twitter avoir demandé l'aide de la France.

"Le naufrage du #Wakashio représente un danger pour l'île Maurice. Notre pays n’a pas les compétences et l’expertise pour le renflouage des navires échoués, c’est ainsi que j’ai sollicité l’aide de la #France à @EmmanuelMacron", a-t-il écrit.

Emmanuel Macron a répondu sur Twitter qu'il avait mobilisé des moyens présents sur l'île de la Réunion, distante de 200 kilomètres environ.

"Lorsque la biodiversité est en péril, il y a urgence d'agir. La France est là. Aux côtés du peuple mauricien. (...) Nous déployons dès à présent des équipes et du matériel depuis La Réunion.

La préfecture de la Réunion a précisé ensuite, sur Twitter également, que "La France apporte son soutien à Maurice dans le cadre de l'épisode de pollution qui touche ses côtes. Près de 21 t et 80m3 de matériel et des experts sont partis ce matin de #LaRéunion, par avion militaire et à bord du navire de la marine Nationale Le Champlain."

Le vraquier MV Wakashio s'est échoué le 25 juillet mais il a fallu attendre plusieurs jours avant que les autorités mauriciennes constatent que des tonnes d'hydrocarbures s'échappaient de sa coque. (Writing by Omar Mohammed; Editing by Mike Harrison)