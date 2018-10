Bourse de Paris : Paris plombée par le luxe et les taux américains

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris a fini jeudi en net repli (-1,47%), tirée à la baisse par un secteur du luxe très exposé à la Chine et par des craintes liées à la montée des taux obligataires américains.

L'indice CAC 40 a perdu 80,55 points à 5.410,85 points, dans un volume d'échanges de 4,4 milliards d'euros. La veille, il avait gagné 0,43%.

Le repli de la cote Parisienne, qui avait déjà ouvert en recul, s'est accentué au fil de la séance.

Poids lourd boursier, "le luxe plombe complètement le CAC 40", souffrant des tensions commerciales avec la Chine et une croissance mondiale un peu sous pression, a résumé à l'AFP Alexandre Baradez, analyste chez IG France.

"La macroéconomie chinoise montre des signaux de faiblesse" et les valeurs du luxe sont très exposées à la Chine, a-t-il détaillé.

En outre, "peut-être que le marché craint un petit peu l'intervention du vice-président américain Mike Pence" sur les relations entre les Etats-Unis et la Chine, en cours après la clôture des marchés à Paris.

"La Chine s'ingère dans la démocratie américaine" et "(...) la Chine veut un président américain différent", a déclaré Mike Pence, reprenant des accusations déjà émises par Donald Trump.

Plus globalement, "la question des taux américains est venue se greffer aux questions commerciales", et "vient s'ajouter au risque italien" que représente la hausse sensible du taux des emprunts transalpins à dix ans, a souligné M. Baradez.

Le taux d'emprunt sur la dette à 10 ans des États-Unis, qui avait déjà fortement grimpé mercredi, continuait à monter jeudi (3,1927% à 18h00) et à inquiéter les marchés.

Les derniers bons chiffres américains, sur les commandes industrielles, les créations d'emploi ou la croissance de l'activité dans les services, devraient soutenir les perspectives de relèvement des taux directeurs par la Banque centrale américaine (Fed).

Le luxe tourmenté

"Le marché craint que les taux n'évoluent encore plus vite et que le resserrement monétaire ne finisse par nuire à l'économie" en renchérissant le coût du crédit pour les entreprises, les particuliers ou les investisseurs, souligne M. Baradez.

Par ailleurs, "l'effet pétrole commence à se faire sentir" comme un frein, la montée récente des prix de l'or noir entraînant des coûts pour les entreprises qui pourraient réviser à la baisse leurs projections de résultats, a souligné l'expert.

Les trois grandes valeurs du luxe ont été particulièrement affectées. Kering a dégringolé de 5,36% à 437,80 euros, LVMH a lâché 4,89% à 287,95 euros et Hermes a cédé 3,12% à 540,00 euros. À l'approche de la saison des résultats, certains analystes évoquent un possible ralentissement du secteur, après un excellent premier semestre.

Le secteur bancaire a bénéficié du redressement des taux aux Etats-Unis et en Europe. Crédit Agricole a progressé de 2,19% à 12,67 euros, Société Générale a gagné 0,67% à 37,00 euros et BNP Paribas 0,31% à 52,30 euros.

Les équipementiers et constructeurs automobiles étaient à la peine. Valeo a été affecté (-6,56% à 32,50 euros) par un abaissement de sa recommandation par Exane BNP Paribas, tout comme Faurecia (-5,25% à 49,25 euros). Dans leur sillage, Plastic Omnium a décliné de 4,00% à 30,47 euros. Renault a chuté de 1,06% à 72,96 euros et PSA a reculé de 1,17% à 22,05 euros.

ADP a pris 0,27% à 189,10 euros, dans la foulée de l'autorisation de la privatisation du groupe par l'Assemblée nationale, dans le cadre du projet de loi Pacte.

pan/ef/LyS