Bourse de Paris : Paris positive après une semaine tumultueuse

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris est repassée au-dessus des 5.300 points vendredi, se concentrant sur des signaux de détente dans la guerre commerciale qui lui permettent de respirer à nouveau au terme d'une semaine agitée et très volatile.

L'indice CAC 40 a progressé de 63,86 points pour terminer à 5.300,79 points, dans un volume d'échanges de 3,73 milliards d'euros. La veille, il avait terminé sur la défensive (-0,27%).

Au cours de la semaine écoulée, l'indice a perdu 0,51%. Mais il continue d'afficher une hausse de 12,05% depuis le 1er janvier.

Le marché Parisien a rebondi dès l'ouverture et s'est maintenu dans le vert jusqu'à la clôture.

La séance a été marquée par l'arrivée à échéance des contrats à terme indiciels, (tous les 3e vendredis du mois), créant de gros volumes d'opérations.

Le fait que Donald Trump a assuré que la session de pourparlers avec les négociateurs chinois à Washington était "toujours prévue" début septembre "a contribué à rassurer certains gérants", indique à l'AFP Thierry Claudé, gérant chez Kiplink Finances. "Car il y a eu encore de gros doutes à ce sujet cette semaine", les investisseurs ayant "tellement peur que les négociations soient stoppées", rappelle-t-il.

En outre, le principal conseiller du président Donald Trump sur le commerce, Peter Navarro, a affirmé vendredi que les négociations commerciales avec la Chine "allaient de l'avant" mais qu'il fallait que la Fed baisse ses taux d'un demi-point de pourcentage d'ici la fin de l'année.

Néanmoins, d'autres problèmes bouillonnent encore en toile de fond: "la situation à Hong Kong commence à créer de la fébrilité sur les marchés", déjà très anxieux face au ralentissement de l'économie allemande, à la crise politique italienne et au Brexit, souligne Thierry Claudé.

L'ex-colonie britannique vit depuis début juin sa pire crise politique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, avec des manifestations quasi quotidiennes.

Le mouvement pro-démocratie hongkongais a donné lieu ces derniers jours à des manifestations monstres pacifiques mais aussi à des rassemblements qui ont dégénéré en affrontements de plus en plus violents entre radicaux et forces de l'ordre.

Sur le plan macroéconomique, des indicateurs mitigés, notamment sur la confiance des consommateurs aux Etats-Unis, ont "vite été balayés" par les acteurs de marché : "malgré tout, l'économie américaine est toujours florissante", selon M. Claudé.

Rattrapage des valeurs bancaires

Les valeurs bancaires, très affectées ces derniers temps, ont connu un certain rattrapage, à l'image de Société Générale (+3,25% à 22,07 euros), Crédit Agricole (+3,23% à 10,23 euros) ou encore BNP Paribas (+2,55% à 40,61 euros).

Les titres cycliques, sensibles à la conjoncture économique, ont remonté la pente également. Dans le secteur de la métallurgie, Eramet a bondi de 4,54% à 38,92 euros, Aperam de 2,64% à 19,69 euros et ArcelorMittal de 2,94% à 11,78 euros.

L'hémorragie a été stoppée chez les valeurs parapétrolières: TechnipFMC a grimpé de 1,74% à 23,42 euros et CGG de 3,57% à 1,64 euro. Total (-0,15% à 43,24 euros) a réaffirmé vendredi son "engagement" dans un projet d'exploitation de gisements offshore de gaz dans le nord du Mozambique, une région secouée par une insurrection islamiste.

