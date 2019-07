Bourse de Paris : Paris positive pour accueillir la première vague de résultats

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris a débuté positivement mardi (+0,53%) pour accueillir sa première vague de résultats d'entreprises et tromper l'attente de la réunion de la Banque centrale européenne jeudi, rendez-vous majeur de l'été.

A 09H19 (07H19 GMT), l'indice CAC 40 prenait 29,34 points à 5.596,36 points. La veille, il avait fini en petite progression de 0,26%.

Les investisseurs sont "en attente de grain à moudre" jeudi avec la BCE, a observé Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.

"L'ampleur de la prochaine baisse des taux se fera davantage sur les anticipations des perspectives inflationnistes et géopolitiques à venir que sur l'état actuel et réel de l'économie qui reste toujours bien orientée avec des fondamentaux de qualité et des résultats d'entreprises qui, pour le moment, restent satisfaisants", selon lui.

Les investisseurs tablent "a minima sur un renforcement de la tonalité accommodante, pour pallier une série de risques liés au Brexit, aux tarifs douaniers américains et au ralentissement chinois", a également estimé Michael Hewson, un analyste de CMC Markets.

En attendant cette échéance majeure, les marchés européens commencent à engranger les premières publications d'entreprises pour le 2e trimestre.

La journée devrait aussi voir Boris Johnson sortir vainqueur de la course pour devenir Premier ministre britannique, avec à la clé le défi de taille de sortir de l'impasse du Brexit, auquel s'ajoute désormais la nécessité de résoudre la crise avec l'Iran à propos des pétroliers iranien et britannique saisis, l'un au large de Gibraltar et l'autre dans le détroit d'Ormuz.

Du côté des indicateurs, la confiance des consommateurs en juillet en zone euro est attendue, tout comme les reventes de logement en juin aux États-Unis.

La BCE doit en outre publier une étude trimestrielle sur la distribution de crédits bancaires en zone euro.

Faurecia fait la course en tête

Sur le plan des valeurs, Faurecia prenait la tête de l'indice SBF 120, bénéficiant (+6,42% à 43,27 euros) d'un bénéfice net en hausse de 1% au premier semestre et de la confirmation de tous ses objectifs annuels, malgré un environnement difficile pour l'industrie automobile.

Hermès montait de 0,90% à 650 euros, porté par la poursuite de sa trajectoire de croissance au deuxième trimestre, ses ventes atteignant 1,67 milliard d'euros grâce au succès de sa maroquinerie et à une dynamique toujours "très favorable" en Asie, tout particulièrement en Chine.

Sanofi profitait (+0,38% à 75,70 euros) de l'annonce de la signature d'un accord avec Roche "en vue d'obtenir les droits exclusifs du Tamiflu" sur le marché américain de l'automédication, et conduira les négociations avec les autorités américaines pour que cet antigrippal passe en vente libre.

STMicroelectronics montait de 2,79% à 17,13 euros après des informations selon lesquelles Apple serait en train de négocier le rachat de l'activité de puces pour smartphones de son compatriote Intel pour environ 1 milliard de dollars, selon le Wall Street Journal.

Vivendi gagnait 0,36% à 24,98 euros. Le groupe de télévision italien Mediaset, contrôlé par la famille Berlusconi, a accepté lundi que Vivendi bénéficie du système de vote majoré pour les actions qu'il gère en propre, sous réserve de validation par la justice.

Getlink (ex-Eurotunnel) refluait de 0,59% à 13,47 euros malgré un bénéfice net en hausse de 5% au premier semestre 2019.

Edenred ne bénéficiait pas non plus (-0,49% à 45,07 euros) de l'anticipation d'un bénéfice opérationnel record et un bénéfice net en hausse de 17,9% au premier semestre.

abx/ef/spi