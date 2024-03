PARIS (Reuters) - La France "prend acte" de la réélection dimanche de Vladimir Poutine à la présidence russe et dénonce les conditions dans lesquelles le scrutin s'est déroulé, annonce lundi un communiqué du ministère français des Affaires étrangères.

Vladimir Poutine a sans surprise été très largement réélu au terme de l'élection présidentielle qui s'est étirée de vendredi à dimanche en Russie, obtenant, selon les derniers résultats disponibles plus de 87% des suffrages exprimés.

Agé de 71 ans, Vladimir Poutine obtient ainsi un nouveau mandat de six ans et devrait à terme dépasser en longévité Joseph Staline au Kremlin.

L'issue du scrutin ne faisait guère de doute en l'absence de rival crédible parmi les trois autres candidats, d'autant que le principal opposant au président russe, Alexeï Navalny, est mort en détention le mois dernier.

"Le processus électoral en Russie s'est déroulé dans le contexte d'une répression accrue à l'encontre de la société civile et de toute forme d'opposition au régime, de restrictions toujours plus fortes à la liberté d'expression et de l'interdiction de fonctionnement des médias indépendants", souligne le Quai d'Orsay dans un communiqué.

"Les conditions d'une élection libre, pluraliste et démocratique n'ont une nouvelle fois pas été réunies".

La France condamne par ailleurs l'organisation par la Russie de "prétendues élections" dans les territoires ukrainiens temporairement occupés par la Russie et n'en reconnaîtra pas les résultats, ajoute le Quai d'Orsay.

Paris condamne également l'installation par la Russie de bureaux de vote dans les régions séparatistes d'Abkhasie et d'Ossétie du Sud en Géorgie ainsi que dans la région de Transnistrie en Moldavie sans le consentement des autorités locales.

