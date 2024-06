Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris progressait de 0,39% mercredi matin, emboîtant le pas de Wall Street qui a retrouvé de l'optimisme mardi après des indicateurs de bon augure pour les espoirs d'une baisse des taux directeurs de la banque centrale américaine.

L'indice vedette CAC 40 avançait de 30,71 points à 7.968,61 points vers 09H15. Mardi l'indice avait perdu 0,75%, les investisseurs ayant profité d'indicateurs mal accueillis pour prendre leurs bénéfices.

A New York, les trois principaux indices ont finalement terminé dans le vert mardi, après un début de séance en repli, rassurés par des données conformes aux attentes concernant les commandes industrielles et par une baisse du nombre d'offres d'emploi disponibles en avril aux Etats-Unis.

"Le marché devient de plus en plus sensible au moindre signal d'affaiblissement du marché de travail américain (après la baisse surprise du nombre d'offres d'emplois mardi) qui pourrait rendre la Réserve fédérale plus confiante par rapport à ces dernières semaines dans l'enclenchement de son cycle de baisse de taux cette année", estiment les analystes de Natixis CIB Research.

Ces données qui montrent un "refroidissement du marché du travail américain, la demande de main-d'oeuvre continuant à se modérer" font également "suite à une série de données américaines globalement plus faibles au cours des derniers jours", rappellent les analystes de Deutsche Bank.

Les investisseurs craignent un ralentissement trop fort de l'économie américaine, qui serait synonyme de baisse des bénéfices des entreprises et constitue donc un facteur négatif pour les marchés actions.

Les chiffres officiels de l'emploi pour mai seront publiés vendredi et avant cela sera publié mercredi le rapport mensuel d'ADP/Stanford Lab sur les créations d'emploi dans le secteur privé pour mai.

Des indicateurs d'activité en zone euro et aux Etats-Unis figurent aussi à l'agenda du jour.

Jeudi, la BCE devrait annoncer une baisse de ses taux directeurs et les marchés scruteront tout indice sur les prochaines étapes de la politique monétaire de l'institution.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt des emprunts de l'Etat français à dix ans s'établissait à 3,02% vers 09H15, stable par rapport à mardi.

Air Liquide avec Micron

Le groupe Air Liquide (+0,72% à 183,62 euros) a annoncé mercredi un investissement de 250 millions de dollars pour construire un site de production de gaz industriels aux Etats-Unis qui alimentera notamment une nouvelle usine du groupe américain de semi-conducteurs Micron.

La descente se poursuit pour Atos

L'action d'Atos, groupe informatique lourdement endetté, perdait encore 15,60% à 0,99 euro vers 09H15. Depuis le début de la semaine le titre a chuté de 41%.

Atos a annoncé lundi avoir reçu deux offres "révisées" de restructuration financière, l'une de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky et l'autre d'un consortium mené par son principal actionnaire Onepoint, avec l'objectif d'assurer "un soutien maximal" à l'une de ces propositions d'ici mercredi.

jvi/kd/clc