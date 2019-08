Bourse de Paris : Paris rebondit, mais l'incertitude domine

Sansdents - Ce plouc de Trump va achever d'enterrer l'impérialisme US, 40 ans après Reagan et va permettre à la Chine communiste d'accélérer son avènement comme la première puissance économique mondial.

Quant à Hong Kong c'est la CIA et les services occidentaux qui sont à l'œuvre et ils vont tous connaître leur malheur car la Chine communiste va enfin réagir car 99%des Chinois le demandent et ne supporte plus les mafieux de la finance capitaliste occidental à Hong Kong.