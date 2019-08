Bourse de Paris : Paris rebondit, malgré les risques géopolitiques

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris reprenait des couleurs lundi matin (+0,99%), dans une séance focalisée sur les dossiers géopolitiques, entre crise politique en Italie et guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.

A 09H45 (07H45 GMT), l'indice CAC 40 prenait 52,60 points à 5.380,52 points. Vendredi, l'indice avait clôturé sur une perte de 1,11%.

Malgré ce rebond, les investisseurs regardent "avec inquiétude la décomposition du gouvernement italien et l'effondrement des rendements gouvernementaux dans la majeure partie des pays du globe", ont relevé dans une note les analystes de Mirabaud Securities Genève.

En Italie, les sénateurs doivent prendre une première décision lundi sur l'avenir du gouvernement de Giuseppe Conte, à l'agonie depuis que le chef de la Ligue (extrême droite) Matteo Salvini a décrété sa mise à mort jeudi et réclamé des élections immédiates.

Son objectif: faire encore monter la pression pour obtenir le vote d'une motion de censure contre le gouvernement, au plus tard le 20 août, et des élections dès l'automne pour capitaliser sur des sondages qui lui donnent 36/38% des intentions de vote.

"Si les investisseurs se sont habitués aux chocs politiques ces dernières années (Brexit, montée du populisme, élection de Donald Trump), il est probable que cette énième tension politique italienne aura un impact (...) sur plusieurs actifs financiers en zone euro et pourrait inciter la BCE à intervenir le plus rapidement possible", selon Mirabaud Securities Genève.

La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, qui est montée d'un cran, continuait également de préoccuper les investisseurs.

Donald Trump avait averti vendredi que les Etats-Unis n'étaient "pas prêts" à conclure un accord commercial avec la Chine, évoquant même une possible annulation du round de discussions prévues en septembre à Washington. Une escalade des taxes douanières dans ce bras de fer risque d'entamer considérablement la croissance économique chinoise, a affirmé peu après le FMI.

Les investisseurs attendent aussi le rapport mensuel américain sur les marchés agricoles et le solde budgétaire américain en juillet.

Les bancaires en forme

Du côté des valeurs, Amundi était recherché (+3,05% à 57,45 euros), dopé par le relèvement de sa recommandation à "acheter", contre "neutre" auparavant, par Goldman Sachs.

Eurazeo profitait (+2,67% à 59,55 euros) également d'un relèvement de sa recommandation à "acheter", contre "neutre" précédemment, par Goldman Sachs.

Le secteur bancaire reprenait quant à lui des couleurs, après avoir pâti la semaine passée de la nouvelle détente des taux d'emprunt sur le marché obligataire. Axa gagnait 1,22% à 21,92 euros, BNP Paribas 0,32% à 40,34 euros et Société Générale 0,27% à 22,35 euros.

Les valeurs cycliques industrielles, qui auraient beaucoup à perdre d'un affaiblissement de la Chine, principale importatrice au monde de métaux, se reprenaient légèrement, après avoir souffert des tensions commerciales.

ArcelorMittal était en hausse de 1,15% à 12,18 euros et Aperam de 0,30% à 20,28 euros.

as/jug/nth