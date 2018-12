Bourse de Paris : Paris rebondit même si des inquiétudes persistent

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris effaçait mardi matin une partie de ses pertes de la veille (+0,93%), profitant du sursaut des marchés américains même si la nervosité des investisseurs devrait persister face aux incertitudes politiques, principalement liées au Brexit.

A 09H25 (08H25 GMT), l'indice CAC 40 progressait de 44,27 points à 4.786,65 points. Lundi, il avait fini en net recul (-1,47%) à 4.742,38 points, soit au plus bas depuis le 8 décembre 2016.

Plombée en début de journée par les tensions commerciales sino-américaines et les remous autour du Brexit, la Bourse de New York a été portée en fin de séance par la vigueur du secteur technologique jusqu'à terminer en hausse. Le Dow Jones Industrial Average, a gagné 0,14%, après avoir perdu jusqu'à 2% peu après l'ouverture, et le Nasdaq 0,74%.

"Ce retournement à la hausse est un signe d'optimisme, même si c'est à court terme", estime Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.

Ce rebond devrait se présenter "davantage comme une pause dans le mouvement de ventes qu'une détermination à l'achat", prévient-il. D'autant que "le moindre soupçon de mauvaises nouvelles provoque un mouvement de ventes exagérées" sur les marchés.

Lundi, la Première ministre britannique Theresa May a annoncé que le vote sur l'accord du Brexit, prévu initialement mardi, était reporté sine die en raison des profondes divisions des parlementaires britanniques qui menaçaient de le voir rejeté.

Par conséquent, tous les scénarios sont encore possibles sur le sort du projet d'accord de divorce négocié durant 17 mois par Theresa May avec les représentants de l'Union européenne, y compris celui d'un "non accord".

"Tant que les investisseurs ne sauront pas ce qui va se passer avec le Brexit, ils vont rester extrêmement nerveux", souligne M. Lawler. D'autant plus que "les problèmes concernant le Brexit s'ajoutent aux craintes sur la croissance mondiale".

Un sommet sera consacré au Brexit jeudi à Bruxelles, au premier jour d'un sommet européen, pour répondre aux préoccupations des Britanniques sur l'accord de divorce.

Par ailleurs, une information du ministère chinois du Commerce, selon laquelle négociateurs chinois et américains ont discuté mardi par téléphone d'un calendrier de discussions pour tenter de mettre fin à leur conflit commercial, "a contribué à calmer les craintes des investisseurs sur les marchés asiatiques", observe pour sa part David Madden, analyste chez CMC Markets.

Un trio de statistiques importantes -- le baromètre allemand ZEW de la confiance des milieux financiers, les chiffres du chômage en Grande-Bretagne pour octobre, ceux de l'emploi salarié en France au troisième trimestre, qui a progressé pour le quatorzième trimestre consécutif -- seront analysés.

Sur le tableau des valeurs, le secteur technologique se portait bien après le regain d'énergie de ses valeurs lundi sur les marchés américains: STMicroelectronics prenait 2,45% à 11,93 euros, Soitec gagnait 2,41% à 50,90 euros, Altran s'adjugeait 2,75% à 6,91 euros.

Le titre Compagnie des Alpes progressait de 3,91% à 23,90 euros après avoir annoncé lundi un "partenariat industriel" avec le conglomérat chinois Fosun, sans pour autant fermer la porte à son arrivée au capital.

L'action Dassault Systèmes progressait de 1,59% à 105,10 euros après avoir annoncé le rachat de l'éditeur de logiciels professionnels californien IQMS, pour un montant de 425 millions de dollars. Dans une note, Bryan Garnier dit s'attendre à ce que l'opération "soit neutre ou qu'elle ait un effet positif marginal sur la rentabilité à partir de 2019 dans la mesure où IQMS compte 1% du chiffre d'affaires de Dassault Systèmes".

Le titre Vivendi montait de 1,05% à 21,15 euros. Le groupe, qui détient 24% de Telecom Italia (Tim), a demandé mardi au conseil d'administration de l'opérateur italien historique la convocation d'une assemblée générale des actionnaires pour nommer de nouveaux commissaires aux comptes et révoquer cinq membres du conseil.

pan/soe/nth