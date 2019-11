Bourse de Paris : Paris rebondit timidement grâce à un indicateur chinois

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris rebondissait timidement vendredi matin (+0,30%), après le redressement inattendu de l'activité manufacturière chinoise qui vient tempérer les inquiétudes à propos des négociations commerciales.

A 09H45 (08H45), l'indice CAC 40 avançait de 17,41 points à 5.747,27 points. La veille, il avait fini en recul de 0,62%.

"Les chiffres chinois constituent un soulagement pour les marchés, l'indicateur PMI ayant défié les chiffres officiels pour atteindre un plus haut depuis presque trois ans", souligne Neil Wilson, analyste pour markets.com.

"L'amélioration de l'indice manufacturier en Chine contreblance les inquiétudes liées au commerce", a également souligné de son côté David Madden, analyste pour CMC Markets.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur manufacturier s'est établi à 51,7 le mois dernier, contre 51,4 en septembre. Il s'agit du plus haut niveau de cet indice depuis février 2017.

Très suivi par les investisseurs, l'indice PMI manufacturier contraste avec celui publié jeudi par le gouvernement chinois, qui a fait état d'un recul de l'activité manufacturière en octobre, à son plus bas niveau depuis huit mois.

Les préoccupations liées au commerce international ont ressurgi après une information de l'agence de presse Bloomberg selon laquelle des officiels chinois doutent de pouvoir conclure un accord commercial de long terme avec les Etats-Unis.

Cet accord devait initialement être signé en marge d'un sommet au Chili mi-novembre, mais l'événement a été annulé en raison de la crise sociale qui secoue ce pays.

Depuis plus d'un an, les deux plus grandes puissances économiques mondiales s'imposent mutuellement des droits de douane punitifs portant sur des milliards de dollars d'importations.

Du côté des indicateurs, les investisseurs attendent des chiffres sur la situation de l'emploi américain et sur l'activité manufacturière ISM pour octobre, alors que la Réserve fédérale américaine a manifesté mercredi son intention d'opérer une pause dans ses baisses de taux d'intérêt.

En Europe, Christine Lagarde prendra officiellement les manettes de la politique monétaire européenne en succédant à Mario Draghi à la tête de la BCE.

Amundi salué pour un 3T robuste

Amundi était galvanisé (+4,22% à 66,70 euros) par une collecte record et un bénéfice net en hausse de 4% au troisième trimestre 2019.

Les titres liés aux matières premières comblaient le retard pris jeudi après les craintes liées au commerce : ArcelorMittal gagnait 1,41% à 13,42 euros, Eramet (+0,96% à 44,74 euros) et Aperam (+1,01% à 23,09 euros).

Airbus grappillait 0,14% à 128,60 euros. La compagnie vietnamienne Vietjet a signé une commande de 15 A321XLR pour une valeur au prix catalogue d'au moins 1,8 milliard de dollars et a en outre converti une commande de 5 A321neo pour le dernier modèle du monocouloir d'Airbus.

Après la hausse du marché automobile de 8,74% sur un an en octobre, PSA prenait 0,18% à 22,74 euros tandis que Renault était quasiment à l'équilibre (-0,02% à 45,76 euros). Le président de la marque au losange Jean-Dominique Senard a assuré que l'alliance entre le constructeur automobile français, Nissan et Mitsubishi Motors n'avait pas besoin de Fiat-Chrysler (FCA) pour exister et se développer, dans un entretien à la chaîne publique japonaise NHK diffusé vendredi.

