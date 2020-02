Bourse de Paris : Paris résiste toujours

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris continuait d'avancer (+0,40%) mercredi matin, après avoir déjà nettement progressé la veille, rassurée par les mesures prises par les autorités chinoises en dépit de craintes toujours vives autour du coronavirus.

A 09H40 (08H40 GMT), l'indice CAC 40 progressait de 23,48 points à 5.958,53 points. La veille, il avait fini nettement dans le vert (+1,76%).

"Il est certain que l'impact économique ne sera pas neutre sur le principal contributeur à la croissance mondiale, mais les marchés évoluent de plus en plus dans leur propre réalité, celle où les Banques centrales agissent ou promettent d'agir au moindre signe de ralentissement", a relevé dans une note Tangi Le Liboux, un stratégiste du courtier Aurel BGC.

Dans l'espoir de rassurer les marchés, la Banque centrale chinoise a notamment injecté des milliards de liquidités ces deux derniers jours. Et Pékin a continué à prendre des mesures très strictes de confinement afin de tenter de limiter la propagation du virus.

"La réponse de la Banque centrale chinoise (PBoC) rassure ainsi les investisseurs, mais il est encore un peu tôt pour crier victoire", a ajouté M. Le Liboux.

"Si la progression de l'épidémie ne faiblit pas dans les prochains jours, 2019-nCov pourrait redevenir une menace crédible pour les indices actions à court terme", a-t-il toutefois averti.

Au moins 490 personnes atteintes du nouveau coronavirus 2019-nCoV sont mortes en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao), la plupart à Wuhan et dans sa province du Hubei, selon un bilan officiel mercredi. Plus de 24.000 cas de contamination ont été confirmés dans le pays.

Les mesures de confinement gagnent par ailleurs en ampleur mercredi à travers la Chine. Après la mise en quarantaine de facto de Wuhan et de la province du Hubei (centre), un nombre grandissant de villes de l'est de la Chine --dont la métropole économique de Hangzhou-- imposent des restrictions de déplacement à leurs habitants.

"Le coronavirus reste évidemment le marqueur principal du marché mais les données économiques vont aussi s'inviter sur le devant de la scène aujourd'hui", a souligné de son côté Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.

L'activité dans les services en Chine a ralenti en janvier, pour le deuxième mois consécutif, alors que la période est d'habitude marquée par une consommation accrue avant le Nouvel an lunaire, selon un indice indépendant publié mercredi.

Ce même indicateur sera également publié en zone euro (PMI) et aux Etats-Unis (ISM).

Outre-Atlantique, les chiffres des créations d'emplois dans le secteur privé (ADP) sont aussi au menu, de même que ceux de la balance commerciale.

Les données sur les stocks américains de pétrole seront également scrutées de près étant donné la volatilité des prix de l'or noir ces derniers jours.

Aperam décolle

Sur le front des valeurs, Aperam bondissait de 8,56% à 29,31 euros, galvanisé par un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté supérieur aux attentes au quatrième trimestre 2019, même si son bénéfice net a été presque divisé par deux sur l'année.

Vinci montait de 2,30% à 104,55 euros, porté par une hausse de son bénéfice net et de ses revenus en 2019, grâce notamment à l'arrivée de nouveaux aéroports dans son portefeuille, a-t-il annoncé mercredi, modérant toutefois son optimisme pour 2020.

LVMH prenait 0,58% à 413,00 euros. Les actionnaires de Tiffany ont donné leur aval mardi à l'acquisition du joaillier américain par le géant du luxe LVMH, pour la somme record de 16,2 milliards de dollars, selon un communiqué du groupe de Bernard Arnault.

L'Oréal grappillait pour sa part de 0,08% à 261,70 euros après avoir annoncé mardi être entré en négociations pour céder sa marque Roger & Gallet à la holding d'investissement de l'entrepreneur Jacques Veyrat, pour un montant non dévoilé.

BNP Paribas refluait de 0,28% à 49,15 euros malgré un bénéfice net de 8,17 milliards d'euros l'an dernier, en nette progression de 8,6%, essentiellement grâce à ses services financiers internationaux et à sa banque de financement et d'investissement (BFI).

Figeac Aéro gagnait 2,98% à 8,64 euros, fort d'un chiffre d'affaires en croissance lors de son 3e trimestre et de la prévision d'un excédent brut d'exploitation stable sur l'intégralité de son exercice décalé 2019-2020, en dépit des turbulences qui secouent actuellement son secteur.

jra/tq/nth