Bourse de Paris : Paris reste fébrile et termine dans le rouge

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris a de nouveau terminé dans le rouge mardi (-0,40%), les incertitudes restant prégnantes tant sur le plan sanitaire en Europe que politique aux États-Unis.

L'indice CAC 40 a perdu 19,20 points à 4.772,84 points dans un volume d'échanges modéré de 3,2 milliards d'euros. Lundi, il avait dérapé de 3,74%, sa plus forte chute depuis trois mois.

La cote Parisienne n'a jamais décollé de la journée et est passé dans le rouge dans les derniers échanges.

"Il n'y a eu aucun changement sur les sujets brûlants du moment", acommenté à l'AFP Franklin Pichard, directeur de Kiplink Finance.

En Europe, les inquiétudes au sujet de la situation sanitaire demeurent élevées. Le sommet européen, prévu le weekend prochain, a été reporté d'une semaine en raison de la contamination au Covid-19 d'un officier de sécurité du président du Conseil européen Charles Michel.

La hausse des contaminations oblige par ailleurs les gouvernements à prendre des mesures de restriction.

En Angleterre par exemple, les pubs fermeront à 22 heures et le télétravail sera à nouveau encouragé. Ces mesures seront en place "peut-être six mois", a avancé le Premier ministre Boris Johnson, avertissant que faute de progrès, il faudrait "inévitablement agir de manière plus drastique".

Aux États-Unis, ce sont surtout les interminables négociations au sujet d'un plan de relance qui ont fini par inquiéter les investisseurs, en plus du ton jugé insuffisamment accommodant du président de la réserve fédérale américaine Jerome Powell.

Lors de sa dernière intervention la semaine précédente "le marché était déçu car il s'attendait à lire un message entre les lignes, mais il n'y avait rien", selon M. Pichard.

L'automobile parmi les rares rebonds

M. Powell doit s'exprimer au Congrès mardi et "il pourrait infléchir son discours" après les fortes pertes de lundi selon le spécialiste. M. Pichard précise toutefois "qu'il y a trop de paramètres qui entrent en compte" et que le président de la Fed "ne peut pas résoudre", citant notamment les débats autour de "la nomination d'un juge à la Cour suprême" qui électrise la campagne présidentielle américaine.

Peu de valeurs ont rebondi significativement. C'est toutefois le cas des titres automobiles, qui avaient essuyé les plus lourdes pertes lundi: Peugeot a repris 3,63% à 15,27 euros et Renault 2,66% à 21,44 euros.

Autre titre malmené, qui avait perdu presque 25% de sa valeur entre la clôture du 16 septembre et lundi, la foncière Unibail-Rodamco-Westfield a rebondi de 5,24% à 32,11 euros.

Le secteur aérien a continué de souffrir de l'environnement sanitaire: Airbus a perdu 2,68% à 62,37 euros, et Air France-KLM a de nouveau chuté de 4,35% à 3,23 euros.

En revanche, Safran a profité d'un relèvement de sa recommandation à "surpondérer" par les analystes de Barclays pour se maintenir au-dessus de l'équilibre (+0,29% à 88,98 euros).

Après avoir évolué en hausse une bonne partie de la séance, les banques ont finalement terminé en léger repli: BNP a perdu 0,52% à 32,22 euros, Crédit agricole 0,57% à 7,62 euros et Société générale 0,10% à 11,65 euros. La chute des cours lundi s'est ajoutée à une enquête d'un consortium de journalistes qui accusent de nombreuses institutions bancaires mondiales d'avoir permis le blanchiment d'argent sale à grande échelle.

fs/vac/LyS