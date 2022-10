Paris s'amuse à Ajaccio

Le Paris Saint-Germain a déroulé sur la pelouse de l'AC Ajaccio vendredi soir lors du match d'ouverture de la 12e journée de Ligue 1 (3-0). Les Corses ont lutté dans le premier acte mais n'ont pas tenu la longueur face à la paire offensive adverse. Lionel Messi a délivré une superbe performance, ponctuée par un but et deux passes décisives pour Kylian Mbappé. Avec ce doublé, l'international français porte son compteur à 10 réalisations en championnat et prend seul la tête du classement des buteurs, devant Jonathan David et Neymar. Leader de Ligue 1, l'équipe de Christophe Galtier met la pression sur ses poursuivants et prend 6 points d'avance sur son dauphin lorientais. Le club de la capitale retrouvera le rectangle vert dès mardi prochain avec l'accueil du Maccabi Haifa en Ligue des Champions. Ajaccio concède une 8e défaite en Ligue 1 et reste 18e.

par Matthieu Cointe (iDalgo)