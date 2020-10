Bourse de Paris : Paris, sonnée par le confinement, peine à se relever

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris reculait de 0,35% à la mi-séance jeudi, ne parvenant pas à se relancer après un plongeon la veille causé par la perspective d'un confinement qui s'annonce très lourd pour l'économie.

L'indice vedette Parisien, le CAC 40, reculait de 16,10 points à 4.555,02 points vers 12H20 (11H20 GMT), après une chute la veille de 3,37%.

Ailleurs en Europe, la tendance était en dents de scie: Francfort perdait 0,10%, Londres gagnait 0,04%, et Milan 0,32%. Les prix du pétrole flanchaient eux aussi à nouveau, le Brent et le WTI perdant plus de 3%, à leur plus bas depuis plus de quatre mois, au lendemain d'un lourd plongeon.

"Les marchés européens restent encore un peu sonnés après le grand vertige de la veille", observe Michael Hewson, analyste en chef pour CMC Markets UK, les indices ayant connu une séance très éprouvante.

Longtemps écarté par les différents gouvernements européens, le confinement a fait son grand retour ces derniers jours sur le continent, le dernier pays à être concerné, et pas des moindres, étant la France.

Partout en Europe des décisions similaires sont prises: l'Espagne va boucler cinq régions supplémentaires, dont Madrid, avant le week-end de la Toussaint, et la Belgique devrait annoncer des mesures vendredi.

L'Allemagne a elle imposé mercredi la fermeture des restaurants ainsi que des installations sportives et culturelles.

Les investisseurs, tout comme les entrepreneurs, redoutent que ce deuxième confinement assène le coup de grâce aux établissements déjà fragilisés, d'autant que sa durée reste incertaine.

"Il est peu probable qu'un vaccin efficace soit prêt dans un proche avenir. Le ralentissement de l'économie pourrait donc durer plus longtemps que prévu", pense Milan Cutkovic, analyste pour Axi.

CALUMET DE LA PAIX ENTRE LVMH ET TIFFANY

Le groupe de luxe français (+0,19% à 402,90 euros) et le joailler américain ont décidé de se marier à nouveau, après des fiançailles rompues en septembre, à un prix toutefois revu en baisse de 131,50 dollars par action contre 135, a annoncé jeudi le géant mondial du luxe.

WPP PEU OPTIMISTE SUR LE MARCHE PUBLICITAIRE

Le groupe publicitaire britannique (-1,53% à 606,00 pence) a tenu un message de prudence sur les perspectives du marché en raison du renforcement des restrictions face à la pandémie. Il table sur une forte baisse de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de 2020.

VOLKSWAGEN REPART EN AVANT

Après de lourdes pertes au deuxième trimestre, le groupe automobile (+2,37% à 128,54 euros) a publié un bénéfice de 2,8 milliards d'euros pour la période de juillet à septembre -- un résultat qui reste toutefois en baisse de 31% sur un an.

alb/tq/ide