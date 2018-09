Bourse de Paris : Paris tente de rebondir

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris a démarré en légère hausse vendredi matin (+0,32%), tentant de repartir du bon pied à la fin d'une semaine difficile, dans un contexte qui reste marqué par les tensions commerciales internationales.

A 09H25 (07H25 GMT), l'indice CAC 40 prenait 16,62 points à 5.260,46 points. La veille, il avait fini en légère baisse de 0,31%, à son plus bas niveau en clôture depuis avril.

"La séance du jour, qui fera la part belle aux chiffres mensuels de l'emploi américain, devrait encore se dérouler dans un climat attentiste", ont estimé les analystes du courtier Aurel BGC.

Les tensions commerciales persistantes incitaient les investisseurs à la prudence.

"Les déficits commerciaux records des Etats-Unis avec l'Union européenne et la Chine nourrissent le scénario selon lequel les Etats-Unis pourraient enclencher une escalade de tensions avec de nouvelles taxes douanières", a commenté Michael Hewson, un analyste de CMC Markets.

Les investisseurs s'inquiètent surtout de nouvelles taxes envisagées par le président américain sur 200 milliards de dollars supplémentaires de biens chinois qui pourraient entrer en vigueur dès cette semaine.

Washington a déjà infligé des droits de douane punitifs de 25% sur 50 milliards de dollars de marchandises chinoises au cours de l'été.

Les acteurs de marché suivent également de près les négociations commerciales entre les Etats-Unis et le Canada pour rénover l'Accord de libre-échange nord-américain (Aléna). Les discussions se poursuivront vendredi, après "de bons progrès" jeudi.

Outre la géopolitique, les investisseurs s'intéresseront au cours de la séance au rapport sur l'emploi américain.

"Ce sera surtout l'évolution du salaire horaire moyen qui sera largement commenté dans un contexte où l'inflation reste élevée outre-Atlantique du fait de l'effet pétrole", a commenté Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.

"Sur un an, elle devrait ressortir à 2,7%, ce qui n'est pas prompt à induire un quelconque changement de politique monétaire", a-t-il ajouté.

Sodexo encore dans le rouge

Du côté des indicateurs, l'agenda est chargé. La production industrielle allemande a reculé en juillet de 1,1% sur un mois, tandis qu'elle a progressé de 0,7% sur le même mois en France.

L'Allemagne a enregistré en juillet un excédent commercial de 15,8 milliards d'euros, en recul par rapport à juin. De son côté, le déficit commercial français a reculé en juillet à 3,5 milliards d'euros, soit 2,6 milliards de moins qu'en juin.

Dans l'après-midi, les investisseurs prendront connaissance des chiffres du chômage et de l'emploi en août aux Etats-Unis.

En matière de valeurs, Legrand reculait de 1,24% à 62,26 euros et Schneider Electric 1,98% à 66,50 euros. Douze perquisitions ont été menées jeudi, notamment chez ces deux groupes, dans le cadre d'une enquête sur des soupçons d'entente illicite sur les prix entre les principaux fabricants de matériels électriques français.

Sodexo poursuivait son recul (-2,88% à 85,70 euros). Le titre a été pénalisé la veille, les investisseurs restant dubitatifs face à la volonté affichée par le groupe de multiplier par deux la croissance interne de son chiffre d'affaires "d'ici l'exercice 2019-2020".

De même, Altran, lesté par l'abaissement de sa recommandation par Invest Securities, continuait de se replier (-3,42% à 8,20 euros). Le titre a chuté de 8% la veille, les investisseurs s'inquiétant d'un flux de trésorerie disponible inférieur aux attentes.

Savencia baissait de 0,55% à 72,00 euros, pénalisé par un bénéfice net divisé par deux au premier semestre 2018 et la prévision d'un second semestre touché par la volatilité de l'économie laitière et les cours de change défavorables.

April montait de 2,85% à 12,65 euros, soutenu par une progression de 15,4% de son bénéfice net, dans le sillage de ses performances opérationnelles.

bioMérieux était soutenu (+1,83% à 77,80 euros) par un relèvement de sa recommandation par Kepler Cheuvreux.

vac/tq//nas