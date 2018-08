Bourse de Paris : Paris termine à l'équilibre une séance calme

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris a clôturé à l'équilibre jeudi (-0,02%) à l'issue d'une séance sans actualité majeure, la prudence restant de mise dans un contexte toujours empreint d'incertitudes.

L'indice CAC 40 a cédé 1,28 point pour terminer à 5.419,33 points, dans un volume d'échanges faible de 2,9 milliards d'euros. La veille, il avait fini en petite hausse de 0,22%.

La cote Parisienne a ouvert à l'équilibre et a poursuivi la séance sans s'en éloigner.

"Cette semaine est aussi calme que la semaine dernière, cela fait deux semaines que les volumes échangés ne dépassent pas les 3 milliards d'euros", a commenté auprès de l'AFP Thierry Claudé, directeur adjoint de Kiplink Finance.

Si l'indice Parisien n'a cessé de clôturer dans le vert depuis lundi, la tendance reste "fragile", a estimé M. Claudé, "le moindre événement pourrait casser la dynamique" selon lui.

La Bourse de Paris n'a pas été aidée par les valeurs du secteur automobile, qui sont restées à nouveau à la peine lors de cette séance, mais elle a pu compter sur "les très bons chiffres des différents indices PMI en France, en Allemagne ou en Europe", a souligné M. Claudé.

"C'était plutôt une bonne nouvelle car on s'attendait plutôt à une contraction et ça n'a pas été le cas", a-t-il poursuivi.

La croissance de l'activité privée en zone euro a légèrement progressé en août après un ralentissement en juillet, selon la première estimation de l'indice PMI composite du cabinet Markit. En France plus particulièrement, elle a même légèrement accéléré pour atteindre son plus haut niveau en quatre mois.

Les investisseurs restaient par ailleurs prudents alors que la guerre commerciale sino-américaine restait prégnante. Les Etats-Unis ont frappé jeudi de nouvelles taxes douanières 16 milliards de dollars de produits chinois, déclenchant des représailles immédiates de Pékin, alors même que des pourparlers ont repris pour tenter d'enrayer ce conflit.

Côté monétaire, le marché a pris connaissance du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). Celle-ci prévoit de laisser ses taux inchangés au moins jusqu'à l'été 2019.

La journée de jeudi marque également le coup d'envoi du symposium de Jackson Hole, qui réunit économistes et banquiers centraux dans le Wyoming aux Etats-Unis. Les opérateurs attendent en particulier, le discours, vendredi, du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell.

Les minières et l'automobile à la peine

Du côté des indicateurs, mis à part les indices PMI, les investisseurs ont pris connaissance du climat des affaires en France qui a légèrement fléchi en août, en raison notamment d'une dégradation des perspectives dans le commerce de détail.

Aux Etats-Unis, les ventes de maisons neuves ont quant à elles baissé en juillet pour le deuxième mois d'affilée et sont tombées à leur plus faible niveau en près d'un an, selon le département du Commerce.

Toujours aux Etats-Unis, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont à nouveau légèrement reculé pour s'approcher encore davantage de leur plus faible niveau depuis 1969 déjà atteint mi-juillet.

En matière de valeurs, Soitec a reculé de 1,59% à 64,95 euros, au lendemain d'une petite hausse soutenue par l'acquisition de Dolphin Integration, spécialiste de la conception de circuits intégrés.

Les valeurs pétrolières ont été bien orientées, à l'image de TechnipFMC (+0,50% à 25,93 euros) et de Total (+0,82% à 54,17 euros).

A l'inverse, les valeurs minières ont terminé dans le rouge. ArcelorMittal a lâché 1,48% à 25,71 euros et Eramet 2,31% à 76,00 euros.

Le secteur automobile a quant à lui poursuivi son repli, après la révision à la baisse mercredi des prévisions annuelles de l'allemand Continental et de la publication d'une étude de Berenberg évoquant "l'essoufflement" du secteur.

Renault a perdu 1,82% à 71,55 euros, Peugeot 3,21% à 23,49 euros, Michelin 2,25% à 102,30 euros, Valeo 0,68% à 38,02 euros et Faurecia 1,47% à 50,88 euros.

